Утверждены правила финансирования культурных центров за рубежом

Правительство Казахстана приказом от 2 сентября 2025 года утвердило Правила финансирования культурных центров Республики Казахстан за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Так, основанием финансирования деятельности культурного центра является реализация двустороннего международного договора, заключенного между Казахстаном и иностранным государством о взаимном учреждении культурных центров.

Финансовое обеспечение культурного центра осуществляется за счет средств республиканского бюджета и денежных средств, полученных в результате деятельности культурного центра, а также добровольных пожертвований и благотворительной помощи.

При этом допускается оказание платных услуг, если это не противоречит нормам международного договора, в следующих случаях:

организация театрально-концертных мероприятий, выставок и других культурных мероприятий;

организация курсов по изучению языков и культуры;

распространение периодических изданий, каталогов, афиш, программ и аудиовизуальных материалов, непосредственно имеющих отношение к мероприятиям, организуемым культурными центрами;

предоставление консультационных услуг в целях получения образования в РК.

Предусмотрено, что культурный центр обеспечивается транспортом, служебным помещением и другим имуществом, необходимым для обеспечения его деятельности, с учетом особенностей страны пребывания.

Финансирование культурного центра производится согласно плану финансирования, утверждаемому уполномоченным органом.

К расходам культурного центра относятся:

фонд оплаты труда, состоящий из заработной платы руководителя, заместителя руководителя, работников и сотрудников культурного центра, а также налогов и других обязательных социальных платежей, уплачиваемых за руководителя, заместителя руководителя, работников и сотрудников культурного центра;

налоги и другие обязательные социальные платежи, подлежащие уплате в связи с деятельностью культурного центра;

размер компенсации на получение дошкольного и среднего образования, который устанавливает уполномоченный орган в зависимости от условий страны пребывания и выплачивает при предоставлении подтверждающих документов на соответствующий учебный год;

расходы на страхование руководителя, заместителя руководителя и работников культурного центра от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей;

доплаты руководителю, заместителю руководителя и работникам культурного центра, выплачиваемые на аренду жилья. Размеры доплат на аренду жилья устанавливаются в зависимости от площади арендуемого жилья, исходя из количества членов семьи руководителя, заместителя руководителя и работников культурного центра, но не превышающей 60 квадратных метров, и зависят от рыночных цен страны пребывания;

расходы на обучение и повышение квалификации руководителя, заместителя руководителя и работников культурного центра по направлениям деятельности культурного центра производятся за счет собственных доходов;

командировочные расходы, включая суточные, транспортные расходы и проживание в гостинице;

аренда служебных помещений для размещения культурного центра, предоставленных принимающей стороной, а также их содержание и обслуживание, текущий ремонт и приобретение оборудования, в том числе затраты на охранные услуги, услуги клининга, пожарной безопасности, оплату коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, отопление, канализация, вентиляция и прочие);

аренда транспортных средств и приобретение топлива и горюче-смазочных материалов. При составлении расчета суммы расходов на топливо и горюче-смазочные материалы необходимо руководствоваться техническими параметрами транспортных средств из расчета на 100 км;

услуги связи и интернета, спутникового, кабельного и цифрового телевидения, а также почтовые и курьерские услуги;

приобретение товаров, относящихся к основным средствам, расходных материалов и прочих товаров;

полиграфические расходы;

переводческие услуги;

представительские затраты;

аудиторские, нотариальные и банковские услуги;

информационные услуги, сопровождение информационных систем (расходы на разработку веб-сайта, веб-платформ, аренду домена и хостинга, их техническое сопровождение и техническую поддержку);

логистические услуги;

расходы на изготовление копий экспонатов;

иные расходы, осуществляемые за счет собственных доходов, согласованные с уполномоченным органом, направляются на обеспечение деятельности культурного центра.

Расходы культурного центра также включают услуги и работы, связанные с проведением следующих мероприятий:

организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию культурных ценностей РК: зрелищные культурно-массовые мероприятия, театральные постановки; кинопоказы; книжные и тематические выставки; клубы, обучение игре на музыкальных инструментах и песенному исполнительскому искусству, изучение казахского языка, мастер-классы, семинары, форумы, тренинги, круглые столы, лекции, симпозиумы, конференции и другие мероприятия;

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение туристского потенциала республики;

организация и проведение концертов, выступлений казахстанских творческих коллективов и исполнителей;

организация и проведение совместных научно-исследовательских, археологических работ, проектов в сфере архивного, библиотечного, издательского дела, исследований в сфере ономастики и геральдики.

Размеры должностных окладов руководителя, заместителя руководителя, работников и сотрудников культурного центра Республики Казахстан за рубежом устанавливаются правительством РК.

Руководителю, заместителю руководителя и работникам культурного центра, содержащимся за счет государственного бюджета, предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере 50% от должностного оклада.

Кроме того, руководителю, заместителю руководителя и работникам культурного центра при рождении ребенка выплачивается материальная помощь в рамках предусмотренных бюджетных средств.

В случае смерти членов семьи, постоянно и совместно проживающих супруга (супруги), совместных или одного из супругов несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, родителей, находящихся на иждивении, руководитель, заместитель руководителя и работники культурного центра получают единовременную выплату на погребение в размере месячного содержания, исчисляемую из должностного оклада.

Руководителю, заместителю руководителя и работникам, а также их супругам выплачиваются в оба конца транспортные расходы, связанные со смертью членов семьи или родителей супругов.

При установлении руководителю, заместителю руководителя и работникам культурного центра инвалидности, наступившей в результате заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей за рубежом, им выплачивается единовременная выплата в размере должностного оклада:

лицу с инвалидностью первой группы – двухмесячный оклад;

лицу с инвалидностью второй группы – полуторамесячный оклад;

лицу с инвалидностью третьей группы – одномесячный оклад.

Единовременные выплаты производятся приказом руководителя культурного центра на основании письменного заявления работника при наличии подтверждающих документов.

Также руководителю, заместителю руководителя, работникам культурного центра и сопровождающим их членам семьи предоставляется медицинское обеспечение за счет бюджетных средств в соответствии с условиями договора медицинского страхования страны пребывания.

Вместе с тем один раз в год производится оплата транспортных расходов в Казахстан в размере стоимости авиабилета по классу "эконом" с учетом багажа в оба конца, связанных с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.