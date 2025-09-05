Утверждены правила финансирования культурных центров за рубежом
Так, основанием финансирования деятельности культурного центра является реализация двустороннего международного договора, заключенного между Казахстаном и иностранным государством о взаимном учреждении культурных центров.
Финансовое обеспечение культурного центра осуществляется за счет средств республиканского бюджета и денежных средств, полученных в результате деятельности культурного центра, а также добровольных пожертвований и благотворительной помощи.
При этом допускается оказание платных услуг, если это не противоречит нормам международного договора, в следующих случаях:
- организация театрально-концертных мероприятий, выставок и других культурных мероприятий;
- организация курсов по изучению языков и культуры;
- распространение периодических изданий, каталогов, афиш, программ и аудиовизуальных материалов, непосредственно имеющих отношение к мероприятиям, организуемым культурными центрами;
- предоставление консультационных услуг в целях получения образования в РК.
Предусмотрено, что культурный центр обеспечивается транспортом, служебным помещением и другим имуществом, необходимым для обеспечения его деятельности, с учетом особенностей страны пребывания.
Финансирование культурного центра производится согласно плану финансирования, утверждаемому уполномоченным органом.
К расходам культурного центра относятся:
- фонд оплаты труда, состоящий из заработной платы руководителя, заместителя руководителя, работников и сотрудников культурного центра, а также налогов и других обязательных социальных платежей, уплачиваемых за руководителя, заместителя руководителя, работников и сотрудников культурного центра;
- налоги и другие обязательные социальные платежи, подлежащие уплате в связи с деятельностью культурного центра;
- размер компенсации на получение дошкольного и среднего образования, который устанавливает уполномоченный орган в зависимости от условий страны пребывания и выплачивает при предоставлении подтверждающих документов на соответствующий учебный год;
- расходы на страхование руководителя, заместителя руководителя и работников культурного центра от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей;
- доплаты руководителю, заместителю руководителя и работникам культурного центра, выплачиваемые на аренду жилья. Размеры доплат на аренду жилья устанавливаются в зависимости от площади арендуемого жилья, исходя из количества членов семьи руководителя, заместителя руководителя и работников культурного центра, но не превышающей 60 квадратных метров, и зависят от рыночных цен страны пребывания;
- расходы на обучение и повышение квалификации руководителя, заместителя руководителя и работников культурного центра по направлениям деятельности культурного центра производятся за счет собственных доходов;
- командировочные расходы, включая суточные, транспортные расходы и проживание в гостинице;
- аренда служебных помещений для размещения культурного центра, предоставленных принимающей стороной, а также их содержание и обслуживание, текущий ремонт и приобретение оборудования, в том числе затраты на охранные услуги, услуги клининга, пожарной безопасности, оплату коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, отопление, канализация, вентиляция и прочие);
- аренда транспортных средств и приобретение топлива и горюче-смазочных материалов. При составлении расчета суммы расходов на топливо и горюче-смазочные материалы необходимо руководствоваться техническими параметрами транспортных средств из расчета на 100 км;
- услуги связи и интернета, спутникового, кабельного и цифрового телевидения, а также почтовые и курьерские услуги;
- приобретение товаров, относящихся к основным средствам, расходных материалов и прочих товаров;
- полиграфические расходы;
- переводческие услуги;
- представительские затраты;
- аудиторские, нотариальные и банковские услуги;
- информационные услуги, сопровождение информационных систем (расходы на разработку веб-сайта, веб-платформ, аренду домена и хостинга, их техническое сопровождение и техническую поддержку);
- логистические услуги;
- расходы на изготовление копий экспонатов;
- иные расходы, осуществляемые за счет собственных доходов, согласованные с уполномоченным органом, направляются на обеспечение деятельности культурного центра.
Расходы культурного центра также включают услуги и работы, связанные с проведением следующих мероприятий:
- организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию культурных ценностей РК: зрелищные культурно-массовые мероприятия, театральные постановки; кинопоказы; книжные и тематические выставки; клубы, обучение игре на музыкальных инструментах и песенному исполнительскому искусству, изучение казахского языка, мастер-классы, семинары, форумы, тренинги, круглые столы, лекции, симпозиумы, конференции и другие мероприятия;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение туристского потенциала республики;
- организация и проведение концертов, выступлений казахстанских творческих коллективов и исполнителей;
- организация и проведение совместных научно-исследовательских, археологических работ, проектов в сфере архивного, библиотечного, издательского дела, исследований в сфере ономастики и геральдики.
Размеры должностных окладов руководителя, заместителя руководителя, работников и сотрудников культурного центра Республики Казахстан за рубежом устанавливаются правительством РК.
Руководителю, заместителю руководителя и работникам культурного центра, содержащимся за счет государственного бюджета, предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере 50% от должностного оклада.
Кроме того, руководителю, заместителю руководителя и работникам культурного центра при рождении ребенка выплачивается материальная помощь в рамках предусмотренных бюджетных средств.
В случае смерти членов семьи, постоянно и совместно проживающих супруга (супруги), совместных или одного из супругов несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, родителей, находящихся на иждивении, руководитель, заместитель руководителя и работники культурного центра получают единовременную выплату на погребение в размере месячного содержания, исчисляемую из должностного оклада.
Руководителю, заместителю руководителя и работникам, а также их супругам выплачиваются в оба конца транспортные расходы, связанные со смертью членов семьи или родителей супругов.
При установлении руководителю, заместителю руководителя и работникам культурного центра инвалидности, наступившей в результате заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей за рубежом, им выплачивается единовременная выплата в размере должностного оклада:
- лицу с инвалидностью первой группы – двухмесячный оклад;
- лицу с инвалидностью второй группы – полуторамесячный оклад;
- лицу с инвалидностью третьей группы – одномесячный оклад.
Единовременные выплаты производятся приказом руководителя культурного центра на основании письменного заявления работника при наличии подтверждающих документов.
Также руководителю, заместителю руководителя, работникам культурного центра и сопровождающим их членам семьи предоставляется медицинское обеспечение за счет бюджетных средств в соответствии с условиями договора медицинского страхования страны пребывания.
Вместе с тем один раз в год производится оплата транспортных расходов в Казахстан в размере стоимости авиабилета по классу "эконом" с учетом багажа в оба конца, связанных с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.