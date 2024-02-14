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Законодательство РК

В каких городах и селах министры проведут встречи с населением

В каких городах и селах министры проведут встречи с населением Фото: primerminister.kz
Премьер-министра подписал распоряжение от 10 февраля 2024 года "О некоторых вопросах проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден График встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на первое полугодие 2024 года.

Министерство сельского хозяйства

первый квартал:

  • Туркестанская область (город Туркестан)
  • Кызылординская область (город Кызылорда)
  • Алматинская область (село Шелек Енбекшиказахского района)
  • область Жетысу (село Карабулак Ескелдинского района)

второй квартал:

  • Костанайская область (город Костанай)
  • Акмолинская область (сельский округ Акмол Целиноградского района)
  • Павлодарская область (город Павлодар)
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск, Борсинский сельский округ Жанибекского района)
  • Северо-Казахстанская область (город Тайынша Тайыншинского района)

Министерство науки и высшего образования

первый квартал:

  • Атырауская область (город Атырау)
  • область Улытау (город Жезказган)

второй квартал:

  • Костанайская область (город Костанай)
  • город Алматы
  • город Астана

Министерство здравоохранения 

первый квартал:

  • область Улытау (город Жезказган)
  • Карагандинская область (город Караганда)
  • Атырауская область (город Атырау)
  • город Астана
  • область Абай (город Семей)

второй квартал:

  • Актюбинская область (город Хромтау Хромтауского района)
  • Костанайская область (город Костанай)
  • Кызылординская область (город Кызылорда)
  • Павлодарская область (город Павлодар)
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)
  • Туркестанская область (город Туркестан)

Министерство труда и социальной защиты населения

первый квартал:

  • Павлодарская область (город Павлодар, город Аксу)
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск,  Дарьинский сельский округ района Бәйтерек, село Чапаев Акжаикского района)
  • город Алматы

второй квартал:

  • Восточно-Казахстанская область (поселок Глубокое Глубоковского района)
  • город Шымкент
  • Туркестанская область (город Туркестан, село Орангай района Сауран)
  • Костанайская область (город Костанай)
  • Кызылординская область (город Кызылорда)
  • Жамбылская область (город Тараз)

Министерство транспорта 

первый квартал:

  • Алматинская область (село Узынагаш Жамбылского района, город Каскелен Карасайского района)

второй квартал:

  • Актюбинская область (город Хромтау Хромтауского района)
  • область Абай (город Семей)
  • Атырауская область (город Атырау)
  • Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
  • Мангистауская область (село Сайотес Мангистауского района)
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)
  • Кызылординская область (город Кызылорда)
  • Павлодарская область (город Павлодар)

Министерство финансов

первый квартал:

  • город Шымкент
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)

второй квартал:

  • Восточно-Казахстанская область (село Маркаколь Курчумского района)
  • область Улытау (город Жезказган)
  • область Абай (город Семей)
  • Акмолинская область (город Косшы)

Министерство культуры и информации

первый квартал:

  • Туркестанская область (город Туркестан)
  • город Шымкент
  • Костанайская область (город Костанай)

второй квартал:

  • Акмолинская область (город Щучинск Бурабайского района, сельский округ Акмол Целиноградского района)
  • область Улытау (город Жезказган)
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)
  • Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
  • Павлодарская область (город Павлодар)

Министерство просвещения

первый квартал:

  • Актюбинская область (город Актобе)
  • город Шымкент

второй квартал:

  • Туркестанская область (город Туркестан)
  • Костанайская область (город Тобыл Костанайского района)
  • Кызылординская область (город Кызылорда)
  • Алматинская область (город Каскелен Карасайского района, город Талгар Талгарского района, село Отеген батыр Илийского района)
  • Западно-Казахстанская область (село Жайык района Бәйтерек)
  • Мангистауская область (город Актау)
  • Атырауская область (город Атырау)

Министерство промышленности и строительства

первый квартал:

  • город Шымкент 
  • Туркестанская область (город Туркестан)
  • Акмолинская область (город Степногорск,  город Атбасар Атбасарского района, город Косшы,  поселок Аксу города Степногорска, село Аршалы Аршалынского района)
  • Павлодарская область (город Павлодар)

второй квартал:

  • Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
  • область Абай (город Семей)
  • Западно-Казахстанская область (город Аксай, город Уральск)
  • область Улытау (город Жезказган)
  • город Астана.

Министерство торговли и интеграции

первый квартал:

  • город Шымкент
  • Атырауская область (город Атырау)
  • Акмолинская область (город Кокшетау).

второй квартал:

  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)
  • Актюбинская область (город Актобе)
  • Карагандинская область (город Караганда)
  • Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск).

Министерство водных ресурсов и ирригации

первый квартал:

  • область Абай (город Семей)
  • Мангистауская область (село Беки Мангистауского района)
  • Акмолинская область (сельский округ Акмол Целиноградского района)
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск).

второй квартал:

  • Восточно-Казахстанская область (город Алтай района Алтай)
  • область Жетісу (город Ушарал Алакольского района)
  • Туркестанская область (Мактааральский, Жетысайский и Шардаринский районы)
  • Кызылординская область (город Аральск Аральского района)
  • Павлодарская область (село Актогай Актогайского района)

Министерство туризма и спорта

первый квартал:

  • Северо-Казахстанская область (села Имантау и Шалкар Айыртауского района)
  • Туркестанская область (город Туркестан)
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)

второй квартал:

  • область Жетысу (город Текели)
  • Алматинская область (город Конаев)
  • Павлодарская область (село Баянауыл Баянаульского района)
  • область Абай (город Семей)
  • Акмолинская область (село Зеренда Зерендинского района)
  • город Алматы.

Министерство национальной экономики

первый квартал:

  • Кызылординская область (город Кызылорда)
  • город Шымкент
  • Костанайская область (город Костанай)
  • Мангистауская область (город Актау)

второй квартал:

  • город Астана
  • Туркестанская область (город Туркестан)
  • Павлодарская область (город Павлодар)
  • Актюбинская область (город Актобе)
  • область Жетысу (город Талдыкорган) 

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

первый квартал:

  • Алматинская область (город Алатау, город Конаев)
  • Карагандинская область (город Караганда)

второй квартал:

  • Туркестанская область (город Туркестан, село Космезгил района Сауран)
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)
  • область Улытау (город Жезказган)
  • Жамбылская область (село Мерке Меркенского района)

Министерство экологии и природных ресурсов

первый квартал:

  • Павлодарская область (город Павлодар)
  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)

второй квартал:

  • Алматинская область (село Баканас Балхашского района)
  • Актюбинская область (город Алга Алгинского района)
  • город Шымкент
  • Туркестанская область (город Туркестан)
  • Атырауская область (город Атырау)
  • Восточно-Казахстанская область (город Алтай района Алтай)
  • Мангистауская область (поселок Шетпе Мангистауского района)

Министерство энергетики

первый квартал:

  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)
  • Акмолинская область (город Кокшетау)
  • Туркестанская область (город Туркестан)
  • Восточно-Казахстанская область (город Риддер)

второй квартал:

  • Актюбинская область (город Актобе)
  • город Астана
  • Алматинская область (город Конаев)
  • Павлодарская область (город Экибастуз) 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры и информации РК.

Ранее мы сообщали, что руководителей министерств обязали проводить встречи с населением.

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