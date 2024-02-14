В каких городах и селах министры проведут встречи с населением

Премьер-министра подписал распоряжение от 10 февраля 2024 года "О некоторых вопросах проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден График встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на первое полугодие 2024 года.

Министерство сельского хозяйства

первый квартал:

Туркестанская область (город Туркестан)

Кызылординская область (город Кызылорда)

Алматинская область (село Шелек Енбекшиказахского района)

область Жетысу (село Карабулак Ескелдинского района)

второй квартал:

Костанайская область (город Костанай)

Акмолинская область (сельский округ Акмол Целиноградского района)

Павлодарская область (город Павлодар)

Западно-Казахстанская область (город Уральск, Борсинский сельский округ Жанибекского района)

Северо-Казахстанская область (город Тайынша Тайыншинского района)

Министерство науки и высшего образования

первый квартал:

Атырауская область (город Атырау)

область Улытау (город Жезказган)

второй квартал:

Костанайская область (город Костанай)

город Алматы

город Астана

Министерство здравоохранения

первый квартал:

область Улытау (город Жезказган)

Карагандинская область (город Караганда)

Атырауская область (город Атырау)

город Астана

область Абай (город Семей)

второй квартал:

Актюбинская область (город Хромтау Хромтауского района)

Костанайская область (город Костанай)

Кызылординская область (город Кызылорда)

Павлодарская область (город Павлодар)

Западно-Казахстанская область (город Уральск)

Туркестанская область (город Туркестан)

Министерство труда и социальной защиты населения

первый квартал:

Павлодарская область (город Павлодар, город Аксу)

Западно-Казахстанская область (город Уральск, Дарьинский сельский округ района Бәйтерек, село Чапаев Акжаикского района)

город Алматы

второй квартал:

Восточно-Казахстанская область (поселок Глубокое Глубоковского района)

город Шымкент

Туркестанская область (город Туркестан, село Орангай района Сауран)

Костанайская область (город Костанай)

Кызылординская область (город Кызылорда)

Жамбылская область (город Тараз)

Министерство транспорта

первый квартал:

Алматинская область (село Узынагаш Жамбылского района, город Каскелен Карасайского района)

второй квартал:

Актюбинская область (город Хромтау Хромтауского района)

область Абай (город Семей)

Атырауская область (город Атырау)

Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)

Мангистауская область (село Сайотес Мангистауского района)

Западно-Казахстанская область (город Уральск)

Кызылординская область (город Кызылорда)

Павлодарская область (город Павлодар)

Министерство финансов

первый квартал:

город Шымкент

Западно-Казахстанская область (город Уральск)

второй квартал:

Восточно-Казахстанская область (село Маркаколь Курчумского района)

область Улытау (город Жезказган)

область Абай (город Семей)

Акмолинская область (город Косшы)

Министерство культуры и информации

первый квартал:

Туркестанская область (город Туркестан)

город Шымкент

Костанайская область (город Костанай)

второй квартал:

Акмолинская область (город Щучинск Бурабайского района, сельский округ Акмол Целиноградского района)

область Улытау (город Жезказган)

Западно-Казахстанская область (город Уральск)

Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)

Павлодарская область (город Павлодар)

Министерство просвещения

первый квартал:

Актюбинская область (город Актобе)

город Шымкент

второй квартал:

Туркестанская область (город Туркестан)

Костанайская область (город Тобыл Костанайского района)

Кызылординская область (город Кызылорда)

Алматинская область (город Каскелен Карасайского района, город Талгар Талгарского района, село Отеген батыр Илийского района)

Западно-Казахстанская область (село Жайык района Бәйтерек)

Мангистауская область (город Актау)

Атырауская область (город Атырау)

Министерство промышленности и строительства

первый квартал:

город Шымкент

Туркестанская область (город Туркестан)

Акмолинская область (город Степногорск, город Атбасар Атбасарского района, город Косшы, поселок Аксу города Степногорска, село Аршалы Аршалынского района)

Павлодарская область (город Павлодар)

второй квартал:

Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)

область Абай (город Семей)

Западно-Казахстанская область (город Аксай, город Уральск)

область Улытау (город Жезказган)

город Астана.

Министерство торговли и интеграции

первый квартал:

город Шымкент

Атырауская область (город Атырау)

Акмолинская область (город Кокшетау).

второй квартал:

Западно-Казахстанская область (город Уральск)

Актюбинская область (город Актобе)

Карагандинская область (город Караганда)

Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск).

Министерство водных ресурсов и ирригации

первый квартал:

область Абай (город Семей)

Мангистауская область (село Беки Мангистауского района)

Акмолинская область (сельский округ Акмол Целиноградского района)

Западно-Казахстанская область (город Уральск).

второй квартал:

Восточно-Казахстанская область (город Алтай района Алтай)

область Жетісу (город Ушарал Алакольского района)

Туркестанская область (Мактааральский, Жетысайский и Шардаринский районы)

Кызылординская область (город Аральск Аральского района)

Павлодарская область (село Актогай Актогайского района)

Министерство туризма и спорта

первый квартал:

Северо-Казахстанская область (села Имантау и Шалкар Айыртауского района)

Туркестанская область (город Туркестан)

Западно-Казахстанская область (город Уральск)

второй квартал:

область Жетысу (город Текели)

Алматинская область (город Конаев)

Павлодарская область (село Баянауыл Баянаульского района)

область Абай (город Семей)

Акмолинская область (село Зеренда Зерендинского района)

город Алматы.

Министерство национальной экономики

первый квартал:

Кызылординская область (город Кызылорда)

город Шымкент

Костанайская область (город Костанай)

Мангистауская область (город Актау)

второй квартал:

город Астана

Туркестанская область (город Туркестан)

Павлодарская область (город Павлодар)

Актюбинская область (город Актобе)

область Жетысу (город Талдыкорган)

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

первый квартал:

Алматинская область (город Алатау, город Конаев)

Карагандинская область (город Караганда)

второй квартал:

Туркестанская область (город Туркестан, село Космезгил района Сауран)

Западно-Казахстанская область (город Уральск)

область Улытау (город Жезказган)

Жамбылская область (село Мерке Меркенского района)

Министерство экологии и природных ресурсов

первый квартал:

Павлодарская область (город Павлодар)

Западно-Казахстанская область (город Уральск)

второй квартал:

Алматинская область (село Баканас Балхашского района)

Актюбинская область (город Алга Алгинского района)

город Шымкент

Туркестанская область (город Туркестан)

Атырауская область (город Атырау)

Восточно-Казахстанская область (город Алтай района Алтай)

Мангистауская область (поселок Шетпе Мангистауского района)

Министерство энергетики

первый квартал:

Западно-Казахстанская область (город Уральск)

Акмолинская область (город Кокшетау)

Туркестанская область (город Туркестан)

Восточно-Казахстанская область (город Риддер)

второй квартал:

Актюбинская область (город Актобе)

город Астана

Алматинская область (город Конаев)

Павлодарская область (город Экибастуз)

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры и информации РК.

Ранее мы сообщали, что руководителей министерств обязали проводить встречи с населением.