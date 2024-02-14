В каких городах и селах министры проведут встречи с населением
В частности, утвержден График встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на первое полугодие 2024 года.
Министерство сельского хозяйства
первый квартал:
- Туркестанская область (город Туркестан)
- Кызылординская область (город Кызылорда)
- Алматинская область (село Шелек Енбекшиказахского района)
- область Жетысу (село Карабулак Ескелдинского района)
второй квартал:
- Костанайская область (город Костанай)
- Акмолинская область (сельский округ Акмол Целиноградского района)
- Павлодарская область (город Павлодар)
- Западно-Казахстанская область (город Уральск, Борсинский сельский округ Жанибекского района)
- Северо-Казахстанская область (город Тайынша Тайыншинского района)
Министерство науки и высшего образования
первый квартал:
- Атырауская область (город Атырау)
- область Улытау (город Жезказган)
второй квартал:
- Костанайская область (город Костанай)
- город Алматы
- город Астана
Министерство здравоохранения
первый квартал:
- область Улытау (город Жезказган)
- Карагандинская область (город Караганда)
- Атырауская область (город Атырау)
- город Астана
- область Абай (город Семей)
второй квартал:
- Актюбинская область (город Хромтау Хромтауского района)
- Костанайская область (город Костанай)
- Кызылординская область (город Кызылорда)
- Павлодарская область (город Павлодар)
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
- Туркестанская область (город Туркестан)
Министерство труда и социальной защиты населения
первый квартал:
- Павлодарская область (город Павлодар, город Аксу)
- Западно-Казахстанская область (город Уральск, Дарьинский сельский округ района Бәйтерек, село Чапаев Акжаикского района)
- город Алматы
второй квартал:
- Восточно-Казахстанская область (поселок Глубокое Глубоковского района)
- город Шымкент
- Туркестанская область (город Туркестан, село Орангай района Сауран)
- Костанайская область (город Костанай)
- Кызылординская область (город Кызылорда)
- Жамбылская область (город Тараз)
Министерство транспорта
первый квартал:
- Алматинская область (село Узынагаш Жамбылского района, город Каскелен Карасайского района)
второй квартал:
- Актюбинская область (город Хромтау Хромтауского района)
- область Абай (город Семей)
- Атырауская область (город Атырау)
- Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
- Мангистауская область (село Сайотес Мангистауского района)
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
- Кызылординская область (город Кызылорда)
- Павлодарская область (город Павлодар)
Министерство финансов
первый квартал:
- город Шымкент
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
второй квартал:
- Восточно-Казахстанская область (село Маркаколь Курчумского района)
- область Улытау (город Жезказган)
- область Абай (город Семей)
- Акмолинская область (город Косшы)
Министерство культуры и информации
первый квартал:
- Туркестанская область (город Туркестан)
- город Шымкент
- Костанайская область (город Костанай)
второй квартал:
- Акмолинская область (город Щучинск Бурабайского района, сельский округ Акмол Целиноградского района)
- область Улытау (город Жезказган)
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
- Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
- Павлодарская область (город Павлодар)
Министерство просвещения
первый квартал:
- Актюбинская область (город Актобе)
- город Шымкент
второй квартал:
- Туркестанская область (город Туркестан)
- Костанайская область (город Тобыл Костанайского района)
- Кызылординская область (город Кызылорда)
- Алматинская область (город Каскелен Карасайского района, город Талгар Талгарского района, село Отеген батыр Илийского района)
- Западно-Казахстанская область (село Жайык района Бәйтерек)
- Мангистауская область (город Актау)
- Атырауская область (город Атырау)
Министерство промышленности и строительства
первый квартал:
- город Шымкент
- Туркестанская область (город Туркестан)
- Акмолинская область (город Степногорск, город Атбасар Атбасарского района, город Косшы, поселок Аксу города Степногорска, село Аршалы Аршалынского района)
- Павлодарская область (город Павлодар)
второй квартал:
- Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
- область Абай (город Семей)
- Западно-Казахстанская область (город Аксай, город Уральск)
- область Улытау (город Жезказган)
- город Астана.
Министерство торговли и интеграции
первый квартал:
- город Шымкент
- Атырауская область (город Атырау)
- Акмолинская область (город Кокшетау).
второй квартал:
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
- Актюбинская область (город Актобе)
- Карагандинская область (город Караганда)
- Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск).
Министерство водных ресурсов и ирригации
первый квартал:
- область Абай (город Семей)
- Мангистауская область (село Беки Мангистауского района)
- Акмолинская область (сельский округ Акмол Целиноградского района)
- Западно-Казахстанская область (город Уральск).
второй квартал:
- Восточно-Казахстанская область (город Алтай района Алтай)
- область Жетісу (город Ушарал Алакольского района)
- Туркестанская область (Мактааральский, Жетысайский и Шардаринский районы)
- Кызылординская область (город Аральск Аральского района)
- Павлодарская область (село Актогай Актогайского района)
Министерство туризма и спорта
первый квартал:
- Северо-Казахстанская область (села Имантау и Шалкар Айыртауского района)
- Туркестанская область (город Туркестан)
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
второй квартал:
- область Жетысу (город Текели)
- Алматинская область (город Конаев)
- Павлодарская область (село Баянауыл Баянаульского района)
- область Абай (город Семей)
- Акмолинская область (село Зеренда Зерендинского района)
- город Алматы.
Министерство национальной экономики
первый квартал:
- Кызылординская область (город Кызылорда)
- город Шымкент
- Костанайская область (город Костанай)
- Мангистауская область (город Актау)
второй квартал:
- город Астана
- Туркестанская область (город Туркестан)
- Павлодарская область (город Павлодар)
- Актюбинская область (город Актобе)
- область Жетысу (город Талдыкорган)
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
первый квартал:
- Алматинская область (город Алатау, город Конаев)
- Карагандинская область (город Караганда)
второй квартал:
- Туркестанская область (город Туркестан, село Космезгил района Сауран)
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
- область Улытау (город Жезказган)
- Жамбылская область (село Мерке Меркенского района)
Министерство экологии и природных ресурсов
первый квартал:
- Павлодарская область (город Павлодар)
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
второй квартал:
- Алматинская область (село Баканас Балхашского района)
- Актюбинская область (город Алга Алгинского района)
- город Шымкент
- Туркестанская область (город Туркестан)
- Атырауская область (город Атырау)
- Восточно-Казахстанская область (город Алтай района Алтай)
- Мангистауская область (поселок Шетпе Мангистауского района)
Министерство энергетики
первый квартал:
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
- Акмолинская область (город Кокшетау)
- Туркестанская область (город Туркестан)
- Восточно-Казахстанская область (город Риддер)
второй квартал:
- Актюбинская область (город Актобе)
- город Астана
- Алматинская область (город Конаев)
- Павлодарская область (город Экибастуз)
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры и информации РК.
Ранее мы сообщали, что руководителей министерств обязали проводить встречи с населением.