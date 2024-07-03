Когда министры поедут в регионы для встреч с населением: распоряжение премьера
В частности, утвержден график проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на второе полугодие 2024 года.
Министерство сельского хозяйства РК проводит встречи в 3-м квартале:
- Актюбинская область (город Актобе)
- Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)
- Абайская область (Семей)
- Карагандинская область (Караганда)
- Улытауская область (Жезказган)
в 4-м квартале:
- Атырауская область (Атырау)
- Мангистауская область (Актау)
- город Алматы
- город Астана
Министерство науки и высшего образования в 3-м квартале:
- Западно-Казахстанская область (Уральск)
- Актюбинская область (Актобе)
- Жамбылская область (Тараз)
в 4-м квартале:
- Алматинская область (город Конаев)
- город Шымкент
Министерство здравоохранения в 3-м квартале:
- Восточно-Казахстанская область (город Риддер)
- Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
- Жамбылская область (село Мерке Меркенского района)
- город Шымкент
в 4-м квартале:
- город Алматы
- Алматинская область (село Каскелен Карасайского района)
- Жетысуская область (Талдыкорган)
- Мангистауская область (село Курык Каракиянского района)
- Акмолинская область (село Аршалы Аршалынского района)
Министерство труда и социальной защиты населения в 3-м квартале:
- Абайская область (город Семей)
- Жетысуская область (Талдыкорган)
- Алматинская область (город Конаев)
- Акмолинская область (Кокшетау)
в 4-м квартале:
- Улытауская область (Жезказган)
- Карагандинская область (Караганда)
- Атырауская область (Атырау)
- Актюбинская область (Актобе)
Министерство транспорта в 3-м квартале:
- Улытауская область (Жезказган)
- Карагандинская область (Караганда)
- Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
- Костанайская область (Костанай)
в 4-м квартале:
- Туркестанская область (Туркестан)
- город Шымкент
- Жамбылская область (Тараз)
- город Алматы
- Жетысуская область (Талдыкорган)
- Акмолинская область (Кокшетау)
- город Астана
Министерство финансов в 3-м квартале:
- Алматинская область (Конаев)
- Мангистауская область (село Бейнеу Бейнеуского района)
- Восточно-Казахстанская область (город Зайсан Зайсанского района)
- Актюбинская область (Актобе)
в 4-м квартале:
- Атырауская область (Атырау)
- Туркестанская область (город Сарыагаш Сарыагашского района)
- Жамбылская область (Тараз)
- город Астана
Министерство культуры и информации в 3-м квартале:
- Туркестанская область (Туркестан)
- город Шымкент
- Костанайская область (Костанай)
- Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)
в 4-м квартале:
- Акмолинская область (Щучинск Бурабайского района, сельский округ Акмол Целиноградского района)
- Улытауская область (Жезказган)
- Западно-Казахстанская область (Уральск)
- Павлодарская область (Павлодар)
Министерство просвещения в 3-м квартале:
- Акмолинская область (Кокшетау)
- Абайская область (Семей, село Бескарагай Бескарагайского района, село Бородулиха Бородулихинского района)
- Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
- Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск, село Глубокое Глубоковского района)
- Карагандинская область (Караганда, село Аксу-Аюлы Шетского района)
в 4-м квартале:
- Павлодарская область (Павлодар)
- Жетысуская область (Талдыкорган, город Жаркент Панфиловского района)
- Улытауская область (Жезказган)
- Жамбылская область (Тараз, село Сарыкемер Байзакского района)
- город Алматы
- город Астана
Министерство промышленности и строительства в 3-м квартале:
- Жетысуская область (Талдыкорган)
- Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
- Костанайская область (Костанай)
- Западно-Казахстанская область (город Аксай)
в 4-м квартале:
- Жамбылская область (Тараз)
- Кызылординская область (Кызылорда)
- Карагандинская область (Караганда)
Министерство торговли и интеграции в 3-м квартале:
- Атырауская область (Атырау)
- Западно-Казахстанская область (Уральск)
- Актюбинская область (Актобе)
- Туркестанская область (Туркестан)
- город Алматы.
в 4-м квартале:
- Алматинская область (Конаев)
- Кызылординская область (Кызылорда)
- Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)
- Павлодарская область (Павлодар)
- Абайская область (Семей)
- Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
Министерство водных ресурсов и ирригации в 3-м квартале:
- Павлодарская область (село Майтубек Майского района, село Черноярка Павлодарского района)
- Кызылординская область (город Аральск Аральского района)
- Карагандинская область (город Каркаралы)
- Улытауская область (Жезказган)
в 4-м квартале:
- Жамбылская область (село Кордай Кордайского района, село Толе би Шуского района, село Сарыкемер Байзакского района).
- Алматинская область (город Есик Енбекшиказахского района)
- Жетысуская область (Талдыкорган)
- Туркестанская область (город Жетысай Жетысайского района)
Министерство туризма и спорта в 3-м квартале:
- Кызылординская область (город Байконур)
- Улытауская область (Жезказган)
- Карагандинская область (Каркаралы)
- город Шымкент
в 4-м квартале:
- Мангистауская область (Актау)
- Актюбинская область (Актобе)
- Атырауская область (Атырау)
- Жамбылская область (Тараз)
- город Астана
- Костанайская область (город Рудный)
- Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)
Министерство национальной экономики в 3-м квартале:
- город Шымкент
- Костанайская область (Костанай)
- Мангистауская область (Актау)
в 4-м квартале:
- Туркестанская область (Туркестан)
- Жетысуская область (Талдыкорган)
- Кызылординская область (Кызылорда)
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в 3-м квартале:
- Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
- город Шымкент
- Павлодарская область (Павлодар)
в 4-м квартале:
- Атырауская область (Атырау)
- Мангистауская область (Актау)
- Кызылординская область (Кызылорда)
Министерство экологии и природных ресурсов в 3-м квартале:
- Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
- Костанайская область (Костанай)
- Акмолинская область (Кокшетау)
- Карагандинская область (Караганда)
- город Астана
- Абайская область (Семей)
- Жетысуская область (Талдыкорган)
в 4-м квартале:
- Улытауская область (Жезказган)
- Кызылординская область (Кызылорда)
- Жамбылская область (Тараз)
- город Алматы
Министерство энергетики в 3-м квартале:
- Шымкент
- Кызылординская область (Кызылорда)
- Жамбылская область (Тараз).
- Мангистауская область (Актау).
- Атырауская область (Атырау)
- Абайская область (Семей)
в 4-м квартале:
- Карагандинская область (Темиртау)
- Улытауская область (Жезказган)
- Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
- Костанайская область (Костанай)
- город Алматы
- Жетысуская область (Талдыкорган)
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры и информации.