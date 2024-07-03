Когда министры поедут в регионы для встреч с населением: распоряжение премьера

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 29 июня 2024 года "О некоторых вопросах проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением", сообщает Zakon.kz.R

В частности, утвержден график проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на второе полугодие 2024 года. Министерство сельского хозяйства РК проводит встречи в 3-м квартале: Актюбинская область (город Актобе)

Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)

Абайская область (Семей)

Карагандинская область (Караганда)

Улытауская область (Жезказган) в 4-м квартале: Атырауская область (Атырау)

Мангистауская область (Актау)

город Алматы

город Астана

Министерство науки и высшего образования в 3-м квартале: Западно-Казахстанская область (Уральск)

Актюбинская область (Актобе)

Жамбылская область (Тараз) в 4-м квартале: Алматинская область (город Конаев)

город Шымкент Министерство здравоохранения в 3-м квартале: Восточно-Казахстанская область (город Риддер)

Северо-Казахстанская область (Петропавловск)

Жамбылская область (село Мерке Меркенского района)

город Шымкент в 4-м квартале: город Алматы

Алматинская область (село Каскелен Карасайского района)

Жетысуская область (Талдыкорган)

Мангистауская область (село Курык Каракиянского района)

Акмолинская область (село Аршалы Аршалынского района) Министерство труда и социальной защиты населения в 3-м квартале: Абайская область (город Семей)

Жетысуская область (Талдыкорган)

Алматинская область (город Конаев)

Акмолинская область (Кокшетау) в 4-м квартале: Улытауская область (Жезказган)

Карагандинская область (Караганда)

Атырауская область (Атырау)

Актюбинская область (Актобе) Министерство транспорта в 3-м квартале: Улытауская область (Жезказган)

Карагандинская область (Караганда)

Северо-Казахстанская область (Петропавловск)

Костанайская область (Костанай) в 4-м квартале: Туркестанская область (Туркестан)

город Шымкент

Жамбылская область (Тараз)

город Алматы



Жетысуская область (Талдыкорган)

Акмолинская область (Кокшетау)

город Астана Министерство финансов в 3-м квартале: Алматинская область (Конаев)

Мангистауская область (село Бейнеу Бейнеуского района)

Восточно-Казахстанская область (город Зайсан Зайсанского района)

Актюбинская область (Актобе) в 4-м квартале: Атырауская область (Атырау)

Туркестанская область (город Сарыагаш Сарыагашского района)

Жамбылская область (Тараз)

город Астана Министерство культуры и информации в 3-м квартале: Туркестанская область (Туркестан)

город Шымкент

Костанайская область (Костанай)

Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск) в 4-м квартале: Акмолинская область (Щучинск Бурабайского района, сельский округ Акмол Целиноградского района)

Улытауская область (Жезказган)

Западно-Казахстанская область (Уральск)

Павлодарская область (Павлодар) Министерство просвещения в 3-м квартале: Акмолинская область (Кокшетау)

Абайская область (Семей, село Бескарагай Бескарагайского района, село Бородулиха Бородулихинского района)

Северо-Казахстанская область (Петропавловск)

Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск, село Глубокое Глубоковского района)

Карагандинская область (Караганда, село Аксу-Аюлы Шетского района) в 4-м квартале: Павлодарская область (Павлодар)

Жетысуская область (Талдыкорган, город Жаркент Панфиловского района)

Улытауская область (Жезказган)

Жамбылская область (Тараз, село Сарыкемер Байзакского района)

город Алматы



город Астана Министерство промышленности и строительства в 3-м квартале: Жетысуская область (Талдыкорган)

Северо-Казахстанская область (Петропавловск)

Костанайская область (Костанай)

Западно-Казахстанская область (город Аксай) в 4-м квартале: Жамбылская область (Тараз)

Кызылординская область (Кызылорда)

Карагандинская область (Караганда) Министерство торговли и интеграции в 3-м квартале: Атырауская область (Атырау)

Западно-Казахстанская область (Уральск)

Актюбинская область (Актобе)

Туркестанская область (Туркестан)

город Алматы. в 4-м квартале: Алматинская область (Конаев)

Кызылординская область (Кызылорда)

Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)

Павлодарская область (Павлодар)

Абайская область (Семей)

Северо-Казахстанская область (Петропавловск) Министерство водных ресурсов и ирригации в 3-м квартале: Павлодарская область (село Майтубек Майского района, село Черноярка Павлодарского района)

Кызылординская область (город Аральск Аральского района)

Карагандинская область (город Каркаралы)

Улытауская область (Жезказган) в 4-м квартале: Жамбылская область (село Кордай Кордайского района, село Толе би Шуского района, село Сарыкемер Байзакского района).

Алматинская область (город Есик Енбекшиказахского района)

Жетысуская область (Талдыкорган)

Туркестанская область (город Жетысай Жетысайского района) Министерство туризма и спорта в 3-м квартале: Кызылординская область (город Байконур)

Улытауская область (Жезказган)

Карагандинская область (Каркаралы)

город Шымкент в 4-м квартале: Мангистауская область (Актау)

Актюбинская область (Актобе)

Атырауская область (Атырау)

Жамбылская область (Тараз)

город Астана



Костанайская область (город Рудный)

Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск) Министерство национальной экономики в 3-м квартале: город Шымкент

Костанайская область (Костанай)

Мангистауская область (Актау) в 4-м квартале: Туркестанская область (Туркестан)

Жетысуская область (Талдыкорган)

Кызылординская область (Кызылорда) Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в 3-м квартале: Северо-Казахстанская область (Петропавловск)

город Шымкент



Павлодарская область (Павлодар) в 4-м квартале: Атырауская область (Атырау)

Мангистауская область (Актау)

Кызылординская область (Кызылорда) Министерство экологии и природных ресурсов в 3-м квартале: Северо-Казахстанская область (Петропавловск)

Костанайская область (Костанай)

Акмолинская область (Кокшетау)

Карагандинская область (Караганда)

город Астана

Абайская область (Семей)

Жетысуская область (Талдыкорган) в 4-м квартале: Улытауская область (Жезказган)

Кызылординская область (Кызылорда)

Жамбылская область (Тараз)

город Алматы Министерство энергетики в 3-м квартале: Шымкент

Кызылординская область (Кызылорда)

Жамбылская область (Тараз).

Мангистауская область (Актау).

Атырауская область (Атырау)

Абайская область (Семей) в 4-м квартале: Карагандинская область (Темиртау)

Улытауская область (Жезказган)

Северо-Казахстанская область (Петропавловск)

Костанайская область (Костанай)

город Алматы

Жетысуская область (Талдыкорган) Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры и информации. Читайте также Правила застройки изменили в Казахстане У Министерства просвещения изменились некоторые функции

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