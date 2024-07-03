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Законодательство РК

Когда министры поедут в регионы для встреч с населением: распоряжение премьера

Встреча госслужащего с населением, народ, госслужба, аким, собрание, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 12:13 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 29 июня 2024 года "О некоторых вопросах проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением", сообщает Zakon.kz.R

В частности, утвержден график проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на второе полугодие 2024 года.

Министерство сельского хозяйства РК проводит встречи в 3-м квартале:

  • Актюбинская область (город Актобе)
  • Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)
  • Абайская область (Семей)
  • Карагандинская область (Караганда)
  • Улытауская область (Жезказган) 

в 4-м квартале:

  • Атырауская область (Атырау)
  • Мангистауская область (Актау)
  • город Алматы
  • город Астана

Министерство науки и высшего образования в 3-м квартале:

  • Западно-Казахстанская область (Уральск)
  • Актюбинская область (Актобе)
  • Жамбылская область (Тараз)  

в 4-м квартале:

  • Алматинская область (город Конаев)
  • город Шымкент 

Министерство здравоохранения в 3-м квартале:

  • Восточно-Казахстанская область (город Риддер)
  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
  • Жамбылская область (село Мерке Меркенского района)
  • город Шымкент  

в 4-м квартале:

  • город Алматы
  • Алматинская область (село Каскелен Карасайского района)
  • Жетысуская область (Талдыкорган)
  • Мангистауская область (село Курык Каракиянского района)
  • Акмолинская область (село Аршалы Аршалынского района)

Министерство труда и социальной защиты населения в 3-м квартале:

  • Абайская область (город Семей)
  • Жетысуская область (Талдыкорган)
  • Алматинская область (город Конаев)
  • Акмолинская область (Кокшетау)

в 4-м квартале:

  • Улытауская область (Жезказган)
  • Карагандинская область (Караганда)
  • Атырауская область (Атырау)
  • Актюбинская область (Актобе)  

Министерство транспорта в 3-м квартале:

  • Улытауская область (Жезказган)
  • Карагандинская область (Караганда)
  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
  • Костанайская область (Костанай) 

в 4-м квартале:

  • Туркестанская область (Туркестан)
  • город Шымкент
  • Жамбылская область (Тараз)
  • город Алматы
  • Жетысуская область (Талдыкорган)
  • Акмолинская область (Кокшетау)
  • город Астана 

Министерство финансов в 3-м квартале:

  • Алматинская область (Конаев)
  • Мангистауская область (село Бейнеу Бейнеуского района)
  • Восточно-Казахстанская область (город Зайсан Зайсанского района)
  • Актюбинская область (Актобе)

в 4-м квартале:

  • Атырауская область (Атырау)
  • Туркестанская область (город Сарыагаш Сарыагашского района)
  • Жамбылская область (Тараз) 
  • город Астана  

Министерство культуры и информации в 3-м квартале:

  • Туркестанская область (Туркестан)
  • город Шымкент
  • Костанайская область (Костанай)
  • Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)

в 4-м квартале:

  • Акмолинская область (Щучинск Бурабайского района, сельский округ Акмол Целиноградского района)
  • Улытауская область (Жезказган)
  • Западно-Казахстанская область (Уральск)
  • Павлодарская область (Павлодар)

Министерство просвещения в 3-м квартале:

  • Акмолинская область (Кокшетау)
  • Абайская область (Семей, село Бескарагай Бескарагайского района, село Бородулиха Бородулихинского района)
  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
  • Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск, село Глубокое Глубоковского района)
  • Карагандинская область (Караганда, село Аксу-Аюлы Шетского района) 

в 4-м квартале:

  • Павлодарская область (Павлодар)
  • Жетысуская область (Талдыкорган, город Жаркент Панфиловского района)
  • Улытауская область (Жезказган)
  • Жамбылская область (Тараз, село Сарыкемер Байзакского района)
  • город Алматы
  • город Астана 

Министерство промышленности и строительства в 3-м квартале:

  • Жетысуская область (Талдыкорган)
  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
  • Костанайская область (Костанай)
  • Западно-Казахстанская область (город Аксай)

в 4-м квартале:

  • Жамбылская область (Тараз)
  • Кызылординская область (Кызылорда)
  • Карагандинская область (Караганда) 

Министерство торговли и интеграции в 3-м квартале:

  • Атырауская область (Атырау)
  • Западно-Казахстанская область (Уральск)
  • Актюбинская область (Актобе)
  • Туркестанская область (Туркестан)
  •  город Алматы. 

в 4-м квартале:

  • Алматинская область (Конаев)
  • Кызылординская область (Кызылорда)
  • Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)
  • Павлодарская область (Павлодар)
  • Абайская область (Семей)
  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск)

Министерство водных ресурсов и ирригации в 3-м квартале:

  • Павлодарская область (село Майтубек Майского района, село Черноярка Павлодарского района)
  • Кызылординская область (город Аральск Аральского района)
  • Карагандинская область (город Каркаралы)
  • Улытауская область (Жезказган)

в 4-м квартале:

  • Жамбылская область (село Кордай Кордайского района, село Толе би Шуского района, село Сарыкемер Байзакского района).
  • Алматинская область (город Есик Енбекшиказахского района)
  • Жетысуская область (Талдыкорган)
  • Туркестанская область (город Жетысай Жетысайского района)

Министерство туризма и спорта в 3-м квартале:

  • Кызылординская область (город Байконур)
  • Улытауская область (Жезказган)
  • Карагандинская область (Каркаралы) 
  • город Шымкент 

в 4-м квартале:

  • Мангистауская область (Актау)
  • Актюбинская область (Актобе)
  • Атырауская область (Атырау)
  • Жамбылская область (Тараз)
  • город Астана
  • Костанайская область (город Рудный)
  • Восточно-Казахстанская область (Усть-Каменогорск)

Министерство национальной экономики в 3-м квартале:

  • город Шымкент
  • Костанайская область (Костанай)
  • Мангистауская область (Актау)  

в 4-м квартале:

  • Туркестанская область (Туркестан)
  • Жетысуская область (Талдыкорган)
  • Кызылординская область (Кызылорда) 

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в 3-м квартале:

  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
  • город Шымкент
  • Павлодарская область (Павлодар) 

в 4-м квартале:

  • Атырауская область (Атырау)
  • Мангистауская область (Актау)
  • Кызылординская область (Кызылорда) 

Министерство экологии и природных ресурсов в 3-м квартале:

  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
  • Костанайская область (Костанай)
  • Акмолинская область (Кокшетау)
  • Карагандинская область (Караганда)
  • город Астана
  • Абайская область (Семей)
  • Жетысуская область  (Талдыкорган) 

в 4-м квартале:

  • Улытауская область (Жезказган)
  • Кызылординская область (Кызылорда)
  • Жамбылская область (Тараз)
  • город Алматы  

Министерство энергетики в 3-м квартале:

  • Шымкент
  • Кызылординская область (Кызылорда)
  • Жамбылская область (Тараз).
  • Мангистауская область (Актау).
  • Атырауская область (Атырау)
  • Абайская область (Семей) 

в 4-м квартале:

  • Карагандинская область (Темиртау)
  • Улытауская область (Жезказган)
  • Северо-Казахстанская область (Петропавловск)
  • Костанайская область (Костанай)
  • город Алматы
  • Жетысуская область (Талдыкорган) 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры и информации.

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