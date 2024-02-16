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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правила въезда и пребывания иммигрантов изменили в Казахстане.
  • Нацфонд – детям: как использовать выплаты на образование.
  • Временный порядок отбора на госслужбу ввели в Казахстане.
  • Утвержден типовой договор обязательного страхования работника от несчастных случаев.
  • Новые Правила тестирования кандидатов на госслужбу на оценку личных качеств и знание казахского языка.
  • Правительство утвердило Генеральный план города Жезказгана.
  • Утвержден график встреч министров с населением на первое полугодие 2024 года.

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