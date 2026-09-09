Совершение нотариальных действий нотариусами: что изменилось

Министр юстиции приказом от 3 сентября 2026 года внес изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что нотариальные действия совершаются как в помещении, так и вне помещения государственной нотариальной конторы или помещения частного нотариуса в пределах соответствующего нотариального округа. Если нотариальное действие совершается вне помещения государственной нотариальной конторы и помещения нотариуса, то в удостоверительной надписи на документе в электронном реестре Единой нотариальной цифровой системы (электронный реестр ЕНЦС) записывается место совершения нотариального действия с указанием его адреса и времени.

Нотариальные действия с выездом совершаются на основании заявления заинтересованного лица и не носят постоянный характер.

Если лицо обращается за совершением нотариального действия посредством веб-портала "цифрового правительства", то местом совершения данного нотариального действия считается место нахождения помещения нотариуса.

Указывается, что в нотариально удостоверенном документе нотариус может исправить орфографические, грамматические или технические ошибки, не создающие изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, а также не затрагивающие прав и охраняемых законом интересов третьих лиц, которые оговариваются в конце удостоверительной надписи с проставлением подписи и печати нотариуса.

Исправления вносятся во все экземпляры нотариально удостоверенного документа, при этом каждое исправление оговаривается в конце удостоверительной надписи с проставлением подписи и печати нотариуса и указанием даты внесения исправления.

Внесение исправлений осуществляется на основании заявления лица, обратившегося за совершением нотариального действия.

Нотариус разъясняет лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, его права и обязанности, а также предупреждает о последствиях совершаемого нотариального действия, чтобы юридическая неосведомленность не была использована ему во вред.

Также говорится, что в подтверждение права наследования, права собственности, удостоверения фактов нахождения гражданина в живых и в определенном месте, передачи заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, принятия на хранение документов, полномочий исполнителя завещания, душеприказчика, выдаются соответствующие свидетельства.

При назначении доверительного управляющего наследством, отказе в совершении нотариального действия, отложении или приостановлении нотариального действия нотариусом выносится соответствующее постановление.

В случае если дубликат выдается нотариусом поверенному лицу на основании доверенности в удостоверительной надписи, указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, получившего дубликат.

Предусмотрено, что при обнаружении нотариусом допущенной им ошибки при совершении нотариального действия, противоречащего действующему законодательству, он сообщает об этом сторонам (лицам), которые обращались к нему для совершения нотариального действия, принять меры по отмене (расторжению) нотариального действия, а в случае невозможности отмены (расторжения) нотариального действия, незамедлительно уведомляет правоохранительные органы, для принятия необходимых мер либо обращается в суд для отмены нотариального действия.

Правила также дополнены новой главой – "Совершение нотариального действия удаленно посредством веб-портала "цифрового правительства"".

Удаленно посредством веб-портала "цифрового правительства" могут быть совершены следующие нотариальные действия:

доверенность, за исключением доверенности по распоряжению имуществом;

согласие;

заявление об отсутствии брака.

Для совершения нотариального действия удаленно посредством веб-портала "цифрового правительства", за исключением удостоверения завещаний и нотариальных действий, лицо, обратившееся к нотариусу, после авторизации на веб-портале "цифрового правительства" подает заявление о совершении нотариального действия.

Совершение нотариального действия удаленно посредством веб-портала "цифрового правительства" производится с соблюдением общих правил удостоверения сделок.

При подаче заявления лицо дает согласие на сбор и обработку персональных данных путем подписания заявления электронной цифровой подписью с использованием государственного сервиса контроля доступа к персональным данным.

После подачи заявления нотариус посредством видеоконференцсвязи устанавливает личность обратившегося лица, проверяет его дееспособность, разъясняет права и обязанности, предупреждает о правовых последствиях совершаемого нотариального действия, а также выясняет обстоятельства, имеющие значение для совершения нотариального действия.

По результатам проведения видеоконференцсвязи нотариус формирует проект электронного нотариального документа и направляет его обратившемуся лицу для согласования.

Обратившееся лицо рассматривает проект электронного нотариального документа и подтверждает его путем нажатия кнопки "Одобрить проект" либо направляет нотариусу замечания для доработки. После устранения замечаний нотариус повторно направляет проект электронного нотариального документа на согласование.

После согласования проекта, оплаты за совершение нотариального действия обратившимся лицом, за исключением лиц, освобождаемых от оплаты за совершение нотариальных действий, электронный нотариальный документ подписывается нотариусом и обратившимся лицом с использованием электронной цифровой подписи.

Подписанный электронный нотариальный документ размещается на веб-портале "цифрового правительства" и становится доступным обратившемуся лицу.

Вместе с тем уточняется, что при удостоверении договоров отчуждения недвижимого имущества нотариус проверяет принадлежность этого имущества на основании правоустанавливающего документа.

При этом удостоверение договора об отчуждении и залоге недвижимого имущества, подлежащего регистрации, производится по месту нахождения этого имущества.

При отчуждении движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, уступки права требования кредитором, нотариус истребует:

документы, подтверждающие принадлежность имущества собственнику, право (требование) кредитору;

выписку из реестра регистрации залога движимого имущества;

сведения от застройщика о полном расчете по договору о долевом участии в строительстве, о том, что не подписан документ о передаче имущества в собственность, согласие застройщика на отчуждение.

Документы, удостоверяющие право требования, передаются новому кредитору с отметкой об удостоверении договора уступки требования, копии которых остаются в делах нотариуса.

Уступка требования кредитором в рамках договора о долевом участии в строительстве допускается только после уплаты им цены договора и до момента подписания передаточного акта объекта.

В случае, если принадлежность движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации, не определяется какими-либо документами, в тексте договора нотариус указывает его принадлежность со слов сторон.

При удостоверении договоров отчуждения отдельных видов движимого имущества, подлежащего обязательной регистрации, нотариус истребует справки уполномоченных органов об отсутствии/наличии обременений или документы в соответствии со статьей 6 Закона "О регистрации залога движимого имущества".

Нотариус также удостоверяет договоры о разделе имущества, находящегося в общей (совместной или долевой) собственности.

Условием, при котором допускается переход общего имущества в раздельную (индивидуальную) собственность, является возможность рассматривать выделяемую часть имущества как самостоятельный объект права.

В тексте договора о разделе помещений жилого назначения должно быть указано в арифметическом выражении отношение суммарной площади помещений, перешедших в собственность каждого бывшего сособственника, к общей площади жилого дома (квартиры), а также должны быть перечислены объекты, которые остались в общей долевой собственности.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 157 ГК РК.

Соглашение об уплате алиментов может быть удостоверено любым нотариусом.

Отмечается, что в тексте доверенности указываются место и дата удостоверения, фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата и место рождения, ИИН, место жительства (для юридических лиц – наименование, БИН и место нахождения юридического лица) доверителя и фамилия, имя, отчество (при его наличии) и место жительства поверенного (для юридических лиц – наименование и место нахождения юридического лица).

В электронный реестр ЕНЦС вносятся ИИН и данные документа, удостоверяющего личность доверителя, а также БИН юридического лица.

Доверенности на управление имуществом, на совершение сделок, требующих нотариального удостоверения и доверенности, выдаваемые в порядке передоверия (кроме доверенностей, указанных в пунктах 4 и 6 статьи 167 ГК РК) подлежат нотариальному удостоверению.

Нотариус делает отметку в электронном реестре ЕНЦС об отмене выданной доверенности.

Вместе с тем дополнено, что завещатель может поручить исполнение завещания лицу, не являющемуся наследником (исполнителю завещания, душеприказчику).

В случае назначения исполнителя завещания (душеприказчика) нотариус по его просьбе выдает свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания (душеприказчика).

В свидетельстве указываются сведения об исполнителе завещания (душеприказчике), основания возникновения его полномочий, а также объем предоставленных ему полномочий.

Если среди наследников имеются лица, место нахождения которых неизвестно, нотариус принимает разумные меры к установлению их места нахождения и призвания их к наследованию.

Если место жительства или работы наследников неизвестно, нотариус делает сообщение об открытии наследства через средства массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан и ЕНЦС.

При выдаче свидетельства о праве на наследство ранее установленных сроков нотариус должен располагать достоверными сведениями, документами, об отсутствии других наследников в отношении наследуемого имущества. При отсутствии таких сведений нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, в сроки, установленные ГК РК.

Отказ от наследства может быть совершен в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, кроме наследников, лишенных завещанием наследства, а также в пользу наследников по праву представления, не призванных к наследованию.

Также в новой редакции изложены следующие пункты.

В случае, когда на момент обращения наследника к нотариусу право на недвижимое имущество было оформлено, либо находилось на стадии оформления на имя наследодателя, однако это право в установленном законодательством порядке наследодателем не было зарегистрировано, нотариус, в соответствии со статьей 1040 ГК РК выдает наследнику свидетельство о праве на наследство, состоящее из неимущественных прав, в том числе из права обращения в регистрирующий орган за регистрацией права собственности за наследодателем, права сдачи в эксплуатацию строений, права обращения в уполномоченные органы за получением, дубликата правоустанавливающих и иных документов.

Нотариус свидетельствует верность копий документов и выписок из них при условии, что они не противоречат законам Республики Казахстан и имеют юридическое значение.

Нотариус свидетельствует подлинность подписи на документе, содержание которого не противоречит законам Республики Казахстан и не представляет собой изложение сделки.

Нотариус передает заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам в соответствии со статьей 84 Закона.

В свидетельстве может быть указано содержание полученного на заявление ответа или сведения о том, что в назначенный срок ответ не поступил.

Нотариус в случаях, предусмотренных законодательством, принимает от должника деньги на условиях депозита, а ценные бумаги – на условиях хранения на имя нотариуса. Внесение денег на условиях депозита или ценных бумаг на условиях хранения на имя нотариуса считается исполнением обязательств. О поступлении денег нотариус извещает кредитора и по его требованию выдает причитающиеся ему деньги.

Если внесение денег на депозит было осуществлено в порядке, установленном частью второй пункта 1 статьи 291 ГК РК, нотариус выдает кредитору деньги в порядке, установленном договором между его сторонами.

С 1 января 2027 года вводится в действие новый пункт, в котором предусмотрено:

Порядок распределения заявления на совершение исполнительной надписи по подпункту 2 пункта 2 статьи 92-1 Закона осуществляется в ЕНЦС в автоматизированном порядке в соответствии с Правилами пользования Единой нотариальной цифровой системой.

В правила внесены и другие изменения, посмотреть подробности можно в приказе.

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2026 года, за исключением некоторых абзацев.