В Алматинской области сократили части земель Конаева и двух районов области, которые войдут в город Алатау

Подготовлено постановление акимата и решение маслихата "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

"Установить границы (черты) Жетыгенского сельского округа, включив в его черту части земель города Конаева, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88 тыс. га согласно приложению к настоящему совместному решению Алматинского областного маслихата и постановлению акимата Алматинской области", – говорится в документе.

В частности, в Жетыгенский сельский округ, сейчас город Алатау, войдут земли:

город Конаев – 10 962 га;

Илийский район – 64 985 га;

Талгарский район – 12 053 га.

При этом признается утратившим силу совместное решение Алматинского областного маслихата и постановление акимата Алматинской области от 9 августа 2024 года "Об установлении границ (черты) города Алатау Алматинской области". Согласно этому документу в черту города Алатау были включены части земель города Конаева, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88267,0086 га.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.

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Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

Общая площадь города – 88 тыс. га. Население города составляет 52,7 тыс. человек.