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Законодательство РК

Порядок назначения на высокопоставленные должности в полиции хотят урегулировать в Казахстане

Порядок назначения на высокопоставленные должности в полиции хотят урегулировать в Казахстане Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 февраля приняли в работу законопроект, направленный на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов. Документом также рассматривается порядок назначения на вышестоящие должности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Снежанна Имашева отметила, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О правоохранительной службе" разработан по инициативе группы депутатов и направлен на совершенствование порядка отбора в кадровый резерв и назначение на вышестоящие должности в правоохранительной службе.

"Принятие законопроекта позволит решить следующие задачи: повысить качество отбора в кадровый резерв, основанный на принципе меритократии, обеспечит прозрачные процедуры при выдвижении резервистов из кадрового резерва и исключит субъективное и единоличное принятие решения при назначении на вышестоящие руководящие должности", – сказала она.

По ее словам, реализация проекта закона обеспечит дальнейшее совершенствование правоохранительных органов и повысит эффективность их деятельности. 

5 февраля 2024 года Министерство внутренних дела Казахстана подготовило проект указа президента "О проведении внеочередной аттестации отдельной категории сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан". Сотрудники, не прошедшие внеочередную аттестацию или отказавшиеся продолжить службу в органах внутренних дел на иных, в том числе нижестоящих, должностях, подлежат увольнению.

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