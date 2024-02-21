Штраф за высадку детей из автобуса хотят ввести в Казахстане

Вице-министр просвещения Едил Оспан в Мажилисе 21 февраля разъяснил норму по введению административной ответственности за высадку детей из автобуса. Такие поправки предусмотрены проектом закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, сообщает Zakon.kz.

На заседании депутат Каракат Абден отметила, что законопроект содержат нормы по обеспечению безопасности детей. Но она попросила разъяснить норму по введению административной ответственности за высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего, следующего без сопровождения законного представителя. Она поинтересовалась, на кого в этом случае будет налагаться штраф – на водителя, контролера или родителя, который отправил ребенка без денег.

"Есть факты буллинга, и в целях недопущения этих моментов мы усилим ответственность родителей за поведение детей. И в КоАП мы рассматриваем ответственность родителей. И, во-вторых, в крупных городах, особенно зимой, имеются факты высадки детей из маршрутных автобусов. Здесь могут быть тяжелые последствия – ребенок может замерзнуть, в темное время суток он может каким-то другим рискам подвергаться. Мы вносим норму, которая усиливает ответственность за такие деяния: контролер и водитель будут ответственны в таких случаях, если они будут", – разъяснил вице-министр просвещения Едил Оспан.

Его поддержал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

По его словам, ответственность за высадку из автобуса будет касаться малолетних, то есть детей до 14 лет.

"Привлекать мы будем водителей и кондукторов. Но, тем не менее, если там будет усмотрено, что есть правонарушение и со стороны родителей – условно, если они постоянно это делают, и злоупотребляют этим, то наряду с этим, мы можем привлечь и родителей, так как есть на сегодня такая статья. То есть будем смотреть по ситуации. Но думаю, что эта статья будет иметь хороший профилактический эффект, чтобы таких случаев больше не было", – заверил он.

Такой же, по его словам, будет норма и по буллингу.

"То что касается буллинга - мы будем с Минпросвещения на уровне НПА разрабатывать механизм взаимодействия. То есть какие-то малозначительные вещи совершены, то они будут решаться на уровне школ и педагогических коллективов, а когда уже наступают серьезные последствия, когда образует состав административного правонарушения, то тогда мы будем привлекать родителей. Но это тоже запрос общественности. Думаю, эта мера нужна и думаю, она также имеет больше профилактический характер, чтобы остановить эту тенденцию", – резюмировал Игорь Лепеха.

21 февраля депутаты мажилиса одобрили поправки, которым вводится штраф за буллинг и кибербуллинг. В этом случае штраф в размере 10 МРП будет накладываться на родителей того, кто подвергает другого ребенка травле.

5 октября 2023 года Игорь Лепеха сообщил, что предложение ввести административную ответственность за буллинг внесла уполномоченный по правам ребенка.