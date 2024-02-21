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Законодательство РК

Ответственность госорганов за незаконное ограничение права на доступ к информации хотят усилить в Казахстане

Ответственность госорганов за незаконное ограничение права на доступ к информации хотят усилить в Казахстане Фото: freepik
Депутаты Мажилиса Парламента РК на планерном заседании палаты 21 февраля 2024 года одобрили в первом чтении поправки по вопросам доступа к информации и общественного участия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Исполняющий обязанности министра культуры и информации РК Данияр Кадыров отметил, что проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в области доступа к информации.

Проектом закона предлагаются нормы, направленные на:

  • усиление ответственности государственных органов за незаконное ограничение права на доступ к информации;
  • введение государственного контроля в сфере доступа к информации;
  • закрепление принципов презумпции открытости информации и проактивного распространения информации;
  • создание необходимых условий для доступа к информации лицам с инвалидностью.

В заключении профильного комитета сказано, что законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс РК, Административный процедурно-процессуальный кодекс РК, Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", Экологический кодекс РК, а также в Законы РК "Об образовании", "О доступе к информации", "О правовых актах".

Депутат Ерлан Саиров сообщил, что в законопроекте были также предусмотрены нормы по изменению порядка законопроектной деятельности депутатов, которые в ходе обсуждения на заседании рабочей группы были исключены.

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