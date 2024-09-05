Конституционный суд проверит законность ограничений на проведение мирных собраний
По итогам предварительного рассмотрения Конституционный cуд принял в конституционное производство обращение казахстанца о проверке конституционности подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 11 и подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний".
Согласно оспариваемым нормам, местные исполнительные органы могут отказать в проведении мирных собраний, если в предполагаемое время и в выбранном месте уже запланированы другие официальные или массовые мероприятия, либо проводятся строительно-монтажные работы.
Кроме того, органам предоставлено право предложить организаторам изменить место или время проведения собрания в целях обеспечения прав и свобод граждан, общественной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта и сохранности объектов инфраструктуры.
Ранее Конституционный суд проверил некоторые статьи Налогового кодекса.