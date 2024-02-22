Как будут оплачивать труд казахстанцев, работающих на социальных рабочих местах

Министерство труда приказом от 15 февраля 2024 года внесло изменения в Правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом, оплата труда лиц, трудоустроенных на социальные рабочие места или по проекту "Серебряный возраст", за исключением субсидируемой части заработной платы, производится работодателем ежемесячно за фактически отработанное время.

При этом, работодатель производит уплату налогов и социальных платежей за лиц, трудоустроенных на социальные рабочие места или по проекту "Серебряный возраст", исходя из размера заработной платы, установленного трудовым договором.

Субсидируемую часть заработной платы центр трудовой мобильности ежемесячно на основании сведений, представленных работодателем, будет перечислять на карточные счета граждан, трудоустроенных на социальные рабочие места или по проекту "Серебряный возраст", открытые в банках второго уровня.

Напомним, ранее центр трудовой мобильности на основании сведений, предоставленных работодателем и после проверки карьерным центром наличия обязательных пенсионных взносов у лиц на отчетный месяц, перечислял на расчетный счет работодателя сумму субсидий на заработную плату.

Соответствующие изменения внесены в форму Договора об организации субсидируемых рабочих мест.

В частности, теперь в нем говорится, что Заказчик (т.е. центр трудовой мобильности) обязуется своевременно и в полном объеме перечислять на текущие (карточные) счета лиц, трудоустроенных на социальные рабочие места или по проекту "Серебряный возраст" субсидируемую часть заработной платы.

В свою очередь оплата труда лиц, трудоустроенных на социальные рабочие места и в рамках проекта "Серебряный возраст", за исключением субсидируемой части заработной платы, производится Исполнителем (т.е. работодателем) в соответствии с Трудовым кодексом.

Внесено уточнение, согласно которому Исполнительдолжен вносить в трудовую книжку лица (при ее наличии) период работы на субсидируемом рабочем месте по истечении срока заключенного трудового договора. Ранее в данной норме речь шла о социальном рабочем месте.

Также в правилах появилось изменение, согласно которому перечень организаций, представивших заявку на создание субсидируемых рабочих мест и количество организуемых рабочих мест центр трудовой мобильности обновляет по мере поступления заявок от работодателей в карьерный центр.

Ранее данный Перечень обновлялся на ежеквартальной основе в течение финансового года при наличии бюджетных средств.

Скорректирована процедура выдачи карьерным центром направлений на субсидируемые рабочие места. Направление на субсидируемое рабочее место не выдается работодателям, с которыми претендент состоял в трудовых отношениях в течение последних 6 месяцев до момента увольнения.

Однако теперь данное требование не распространяется на работодателей, с которыми претендент состоял в трудовых отношениях в рамках субсидируемых рабочих мест.

Приказ вводится в действие 3 марта 2024 года.

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