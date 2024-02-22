Отечественные товары легкой промышленности обязали приобретать в госзакупках

Правительство приняло постановление от 19 февраля 2024 года "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с постановлением при осуществлении государственных закупок установлено изъятие из национального режима товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также приобретаемых на основании подпунктов 31), 32), 33) пункта 3 статьи 39 закона "О государственных закупках".

Таким образом, на приобретение товаров, работ или услуг для обеспечения охраны и безопасности, а также деятельности президента данное ограничение распространяться не будет.

При этом к участию в государственных закупках допустят товары, произведенные гражданами и юридическими лицами, находящимися в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Кроме того, Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства РК в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления поручено утвердить перечень товаров легкой промышленности, на которые будет распространяться режим изъятия, с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг и обеспечить представление данного перечня в уполномоченный орган по государственным закупкам.

Постановление правительства введено в действие 21 февраля и действует в течение двух лет.

Ранее мы сообщали, что госзакупки импортной офисной бумаги запретили на два года в Казахстане.