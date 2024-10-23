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Законодательство РК

В Казахстане продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

В Казахстанепродлили запрет на вывоз отходов и лома черных и цветных металлов, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 09:34 Фото: unsplash
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 21 октября 2024 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта:

  • отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть, отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов, трубы, трубки и профили, прочие;
  • части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории республики для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта, прочие.

Как отмечается, по товарам, указанным в последнем абзаце, участники внешнеэкономической деятельности за пять рабочих дней до предполагаемой даты перемещения товаров через государственную границу РК представляют в Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК договоры (контракты) на проведение ремонта элементов подвижного состава, декларацию на товары (при ее наличии), а также акты выполненных работ в течение пяти рабочих дней после ввоза указанных товаров на территорию республики. Представление документов сопровождается с указанием даты и наименования пункта пропуска на государственной границе РК, через который планируется перемещение товаров.

Ранее пояснялось, что принятие приказа позволит увеличить загрузку отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 22 августа 2024 года продлили запрет на вывоз отходов и лома черных металлов железнодорожным транспортом. До этого вводился полугодовой запрет на вывоз из Казахстана лома и отходов черных металлов железнодорожным видом транспорта, утвержденный приказом министра промышленности и строительства РК от 21 февраля 2024 года.

С 5 мая 2024 года был продлен запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана еще на полгода.

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