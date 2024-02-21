Какой штраф грозит казахстанцам за нелегальную сдачу квартиры в аренду

В Комитете государственных доходов (КГД) 21 февраля 2024 года рассказали, как платить налог при сдаче в аренду жилья в рамках всеобщего декларирования. Нелегалам грозит штраф в размере от 15 до 100 МРП – от 55 380 до 369 200 тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, кто и сколько должен платить налогов в случае сдачи жилья в аренду.

"Относительно того, если человек сдает в аренду, сколько он будет платить. Естественно, не всю сумму, которую он получает с арендной платы. Если, допустим, по Астане в среднем 100 тыс. тенге в месяц стоит аренда жилья, то есть получается, если арендодатель применит специальный налоговый режим, используя мобильное приложение, то со 100 тыс. он заплатит 1% ИПН. Будет платить владелец жилья", – сказала в ответ руководитель Управления администрирования доходов физлиц КГД МФ РК Дина Кусаинова.

При сдаче квартиры в субаренду владелец жилья оплачивает свой налог, а тот, кто сдает жилье в субаренду посуточно, как ИП платит налог уже со своего дохода. Если вы выбрали мобильное приложение, то 1%, если упрощенку – то 3%.

"За неосуществление регистрации в качестве ИП в получении дохода у нас предусмотрен штраф – от 15 до 100 МРП (от 55 380 до 369 200 тенге. – Прим. ред.). Относительно администрирования – как мы выявляем незаконных предпринимателей, которые занимаются сдачей в наем имущества. У нас проводится совместная работа с участковыми, они передают информацию по данным лицам, и мы потом уже соответствующие меры принимаем. То есть у нас люди, как правило, сдают в наем, относятся к субъектам малого предпринимательства, то на них будет распространяться штраф в размере 15 МРП, 100 МРП – это уже на субъектов среднего и крупного бизнеса", – добавила в свою очередь заместитель руководителя Управления администрирования доходов физлиц КГД Асемгуль Мустафина.

Кто, как и в какой срок обязан отчитаться об активах и доходах в рамках всеобщего декларирования, можно узнать здесь.