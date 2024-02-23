Редких рыб и тюленей планируют выловить в Казахстане для научных целей

Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления правительства об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, власти планируют разрешить изъятие:

156 каспийских тюленей для мечения и научных исследований с последующим выпуском в природную среду обитания в период с 15 марта по 1 июня 2024 года и с 15 сентября по 1 декабря 2024 года на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;

для мечения и научных исследований в период с 15 марта по 1 июня 2024 года и с 15 сентября по 1 декабря 2024 года на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей; 500 кг аральского шипа в научных целях для формирования ремонтно-маточных стад и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 апреля по 31 октября 2024 года из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области;

в научных целях для формирования ремонтно-маточных стад и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 апреля по 31 октября 2024 года из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области; 300 кг аральского усача в научных целях для формирования ремонтно-маточных стад и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 октября 2024 года из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области;

в научных целях для формирования ремонтно-маточных стад и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 октября 2024 года из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области; 600 кг тайменя в научных целях для формирования ремонтно-маточных стад и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 30 октября 2024 года из реки Ертис и ее притоков (реки Буктырма, Курчум, Калжыр, Ульба).

в научных целях для формирования ремонтно-маточных стад и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 30 октября 2024 года из реки Ертис и ее притоков (реки Буктырма, Курчум, Калжыр, Ульба). 400 кг нельмы в научных целях для формирования ремонтно-маточных стад и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 30 октября 2024 года из реки Ертис в пределах Павлодарской области.

При этом будут установлены ставки платы за изъятие 1 кг аральского шипа в размере 0,064 МРП (236 тенге в 2024 году), 1 кг аральского усача в размере 0,013 МРП (48 тенге в 2024 году) и за изъятие 1 кг нельмы и тайменя в размере 0,017 МРП (63 тенге в 2024 году).

Разработчики поясняют, что изъятие животных необходимо для сохранения биоразнообразия и восстановления их запасов.

В соответствии с п. 3 ст. 15 закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или дериватов допускается в исключительных случаях по решению правительства для:

разведения в специально созданных условиях в научных, воспроизводственных, коммерческих целях, а также для последующего выпуска в среду обитания; развития национальных видов охоты; научных исследований; селекции.

Также в пояснительной записке говорится, что принятие проекта не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 11 марта 2024 года.

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