Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Начиная со 2 марта казахстанские блогеры должны маркировать рекламные посты: утверждены правила.
- С 1 июля 2024 года в Казахстане запустят пилотный проект по ликвидации юридических лиц в автоматизированном режиме.
- В рамках государственных закупок на 2 года запретили приобретать импортные товары легкой промышленности: установлено изъятие из национального режима.
- 39 180 казахстанцев от 18 до 27 лет призовут в армию в этом году.
- В Казахстане обновили перечень обязательных профилактических прививок населения.
- СЭЗ "Химический парк Тараз" переименовали в СЭЗ "Jibek Joly", на территории которой будет действовать свободная таможенная зона.
- В Регламент Правительства внесли поправки касательно проведения совещаний, презентации проектов НПА и контроля за исполнением поручений Президента.
- На полгода запретили вывоз из Казахстана железнодорожным транспортом лома и отходов черных металлов.
- Казахстан ратифицировал Протокол, которым упрощено налогообложение электронных услуг в рамках ЕАЭС.
- Ратифицировано Соглашение Казахстана с Эстонией о реадмиссии лиц. Документ противодействует незаконной миграции.
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