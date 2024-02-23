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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Изменения в законодательстве, Казахстан Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Начиная со 2 марта казахстанские блогеры должны маркировать рекламные посты: утверждены правила.
  • С 1 июля 2024 года в Казахстане запустят пилотный проект по ликвидации юридических лиц в автоматизированном режиме.
  • В рамках государственных закупок на 2 года запретили приобретать импортные товары легкой промышленности: установлено изъятие из национального режима.
  • 39 180 казахстанцев от 18 до 27 лет призовут в армию в этом году.
  • В Казахстане обновили перечень обязательных профилактических прививок населения.
  • СЭЗ "Химический парк Тараз" переименовали в СЭЗ "Jibek Joly", на территории которой будет действовать свободная таможенная зона.
  • В Регламент Правительства внесли поправки касательно проведения совещаний, презентации проектов НПА и контроля за исполнением поручений Президента.
  • На полгода запретили вывоз из Казахстана железнодорожным транспортом лома и отходов черных металлов.
  • Казахстан ратифицировал Протокол, которым упрощено налогообложение электронных услуг в рамках ЕАЭС.
  • Ратифицировано Соглашение Казахстана с Эстонией о реадмиссии лиц. Документ противодействует незаконной миграции.

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