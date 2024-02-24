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Законодательство РК

Бизнесмену угрожали поджогом и отобрали полмиллиона тенге в Жетысуской области

Бизнесмену угрожали поджогом и отобрали полмиллиона тенге в Жетысуской области Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области при координации прокуратуры правоохранительные органы пресекли деятельность группы, промышлявшей вымогательством денег у предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Двое мужчин действовали по предварительному сговору, угрожали поджогом имущества, и завладели денежными средствами потерпевшего в размере полмиллиона тенге.

"По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд. Суд Алакольского района, поддержав доводы прокуратуры, с учетом тяжести и характера совершенного преступления, приговорил виновных к четырем годам лишения свободы по ч. 2 ст. 194 ("Вымогательство") УК РК".Прокуратура Жетысуской области

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Жетысуской области призывает граждан и предпринимателей в случае фактов вымогательства со стороны злоумышленников незамедлительно сообщать в правоохранительные органы за защитой своих прав.

23 февраля 2024 года стало известно, что блогер из Атырау шантажировал бизнесмена скандальными видео.

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