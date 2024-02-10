Полиция Жетысуской области выявила сотрудника, похитившего деньги коллеги

Сотрудник полиции в Жетысуской области задержан за хищение денег у собственного коллеги, сообщает Zakon.kz.

"Департаментом полиции Жетысуской области на постоянной основе проводится работа с личным составом по выявлению нарушений ими законодательства РК. В ходе проведения мероприятия собственными силами выявлен факт хищения денежных средств одним сотрудником полиции у своего коллеги", - сообщил заместитель начальника областного ДП Руслан Чарапиев.

Подозреваемый уже уволен из органов внутренних дел и взят под стражу. Ведется расследование.

Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

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