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Законодательство РК

Полиция Жетысуской области выявила сотрудника, похитившего деньги коллеги

полиция Фото: Zakon.kz
Сотрудник полиции в Жетысуской области задержан за хищение денег у собственного коллеги, сообщает Zakon.kz.
"Департаментом полиции Жетысуской области на постоянной основе проводится работа с личным составом по выявлению нарушений ими законодательства РК. В ходе проведения мероприятия собственными силами выявлен факт хищения денежных средств одним сотрудником полиции у своего коллеги", - сообщил заместитель начальника областного ДП Руслан Чарапиев.

Подозреваемый уже уволен из органов внутренних дел и взят под стражу. Ведется расследование.

Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 8 февраля рассказал, что сделало МВД после вопиющего факта – изнасилования девушки начальником Управления полиции в Талдыкоргане.

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