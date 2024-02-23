Блогер из Атырау шантажировал бизнесмена скандальными видео

26-летний блогер из Атырау решил разнообразить свою деятельность и стал вымогать два миллиона тенге у предпринимателя. Предприимчивый мужчина обещал не выкладывать видеозаписи в соцсети и не заявлять в компетентные органы на бизнесмена, сообщает Zakon.kz.

23 февраля 2024 года в полиции Атырауской области поделились подробностями интересного дела.

Как оказалось, подозреваемый начал снимать видео из продуктового магазина еще с начала февраля. Там он устраивал скандалы.

"Позже он попросил два млн тенге, чтобы не публиковать видеозапись, и забрал товар на 47 тысяч тенге. Также установлено, что в феврале из кармана одежды в служебном помещении здания суда он похитил 20 тысяч тенге". Пресс-служба ДП Атырауской области





Теперь же блогер находится под стражей, ведется досудебное расследование по факту кражи и вымогательства.

Кроме того, проверяется его причастность к иным преступлениям.



"Если вы владеете какой-либо информацией, просим сообщить по номеру 98-22-05 или 102", – обратились с просьбой стражи порядка.

В конце 2023 года в полиции Шымкента рассказали о задержании местного жителя по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, мужчина шантажировал бывшую сожительницу, угрожая опубликовать ее интимное видео в Сети.