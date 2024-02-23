Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Блогер из Атырау шантажировал бизнесмена скандальными видео

Блогер из Атырау шантажировал бизнесмена Фото: pexels
26-летний блогер из Атырау решил разнообразить свою деятельность и стал вымогать два миллиона тенге у предпринимателя. Предприимчивый мужчина обещал не выкладывать видеозаписи в соцсети и не заявлять в компетентные органы на бизнесмена, сообщает Zakon.kz.

23 февраля 2024 года в полиции Атырауской области поделились подробностями интересного дела.

Как оказалось, подозреваемый начал снимать видео из продуктового магазина еще с начала февраля. Там он устраивал скандалы.

"Позже он попросил два млн тенге, чтобы не публиковать видеозапись, и забрал товар на 47 тысяч тенге. Также установлено, что в феврале из кармана одежды в служебном помещении здания суда он похитил 20 тысяч тенге".Пресс-служба ДП Атырауской области


Теперь же блогер находится под стражей, ведется досудебное расследование по факту кражи и вымогательства.

Кроме того, проверяется его причастность к иным преступлениям.

"Если вы владеете какой-либо информацией, просим сообщить по номеру 98-22-05 или 102", – обратились с просьбой стражи порядка.

В конце 2023 года в полиции Шымкента рассказали о задержании местного жителя по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, мужчина шантажировал бывшую сожительницу, угрожая опубликовать ее интимное видео в Сети.

Читайте также

В элитном районе Алматы восстановлено газоснабжение
В элитном районе Алматы восстановлено газоснабжение
Производить батареи для ВИЭ в Казахстане предложил Ашимбаев
Производить батареи для ВИЭ в Казахстане предложил Ашимбаев
Зеленую энергию хотят внедрить в теплоснабжение Казахстана
Зеленую энергию хотят внедрить в теплоснабжение Казахстана
Анастасия Московчук
Атырау Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Алматинцы почувствовали очередной афтершок
В Алматы произошло землетрясение во время сейсмотренировки
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Ответственность за незаконную рыбалку
Пособие для рыбаков: как, ловя рыбу, самому не попасться на крючок инспекторов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: