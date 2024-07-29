В Казахстане открыли группы для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Министр здравоохранения приказом от 22 июля 2024 года внес дополнение в Положение о деятельности организаций здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития, сообщает Zakon.kz.

В частности, структура организаций здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет дополнена следующим отделением:

отделение (группа) дневного пребывания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с числом детей от рождения до трех лет (включительно) не более 10.

Кроме того, в эту структуру входят:

отделение (группа) круглосуточного пребывания, с числом детей не более шести-восьми;

отделение (группа) круглосуточного пребывания для детей с грубыми врожденными пороками развития, неподдающимися коррекции, с числом детей не более восьми;

отделение (группа) круглосуточного пребывания для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах с числом детей от рождения до трех лет (включительно), не более шести-восьми;

отделение (группа) дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями с поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата без пароксизмальных состояний, синдромом или болезнью Дауна, нуждающихся в специальных социальных услугах с числом детей от рождения до трех лет (включительно) не более 10;

отделение дневного пребывания детей в возрасте до трех лет осужденных женщин, отбывающих наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы.

Приказ вводится в действие с 7 августа 2024 года.