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В Казахстане открыли группы для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возрас, творческие кружки, дополнительное образование , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 09:27 Фото: pixabay
Министр здравоохранения приказом от 22 июля 2024 года внес дополнение в Положение о деятельности организаций здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития, сообщает Zakon.kz.

В частности, структура организаций здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет дополнена следующим отделением:

  • отделение (группа) дневного пребывания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с числом детей от рождения до трех лет (включительно) не более 10. 

Кроме того, в эту структуру входят:

  • отделение (группа) круглосуточного пребывания, с числом детей не более шести-восьми;
  • отделение (группа) круглосуточного пребывания для детей с грубыми врожденными пороками развития, неподдающимися коррекции, с числом детей не более восьми;
  • отделение (группа) круглосуточного пребывания для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах с числом детей от рождения до трех лет (включительно), не более шести-восьми;
  • отделение (группа) дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями с поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата без пароксизмальных состояний, синдромом или болезнью Дауна, нуждающихся в специальных социальных услугах с числом детей от рождения до трех лет (включительно) не более 10;
  • отделение дневного пребывания детей в возрасте до трех лет осужденных женщин, отбывающих наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы.  

Приказ вводится в действие с 7 августа 2024 года.

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