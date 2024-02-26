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Законодательство РК

В Казахстане разработали методику определения мест по размещению трассовых медико-спасательных пунктов

В Казахстане разработали методику определения мест по размещению трассовых медико-спасательных пунктов Фото: МЧС РК
Приказом МЧС РК от 20 февраля 2024 года утверждена Методика определения мест по размещению и передислокации трассовых медико-спасательных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Документ принят по требованию Транспортной прокуратуры, которая выявила зависимость высокого уровня дорожной смертности от нерациональной дислокации трассовых медико-спасательных пунктов (ТМСП).

Так, некоторые трассовые пункты вместо отдаленных и особо опасных участков, располагаются вблизи населённых пунктов, где уже имеются больницы с соответствующим медицинским резервом. Таким образом, в ряде случаев невозможным становится оказание своевременной медико-спасательной помощи по принципу "золотого часа".

Территория для размещения ТМСП предусматривается вдоль дорог международного и республиканского значения. Допускается размещение ТМСП на участках объектов придорожного сервиса.

Данные об аварийно-опасных участках дорог республиканского и международного значения содержат указание отрезков трасс длинной 100 километров (исходя из зоны обслуживания ТМСП) с приложением ретроспективных статистических сведений (за период не менее трех лет):

  • количества ДТП;
  • количества пострадавших;
  • количества погибших;
  • интенсивности движения.

При выборе участка для размещения трассовых медико-спасательных пунктов учитывается:

  • отсутствие на аварийно-опасном участке службы скорой медицинской помощи (в целях предотвращения дублирования работы ТМСП);
  • расположение медицинской организации на расстоянии не более 50 километров от границ аварийно-опасного участка (в целях госпитализации пострадавших);
  • наличие автозаправочной станции на расстоянии не более 50 километров от границ аварийно-опасного участка;
  • наличие на аварийно-опасном участке населенного пункта для обеспечения услугами коммунально-эксплуатационных служб (очистка подъездных путей, вывоз твердых бытовых отходов);
  • наличие линии электропередач на аварийно-опасном участке;
  • рельеф местности пригодный для устойчивой работы радиосвязи;
  • рельеф местности с отсутствием накопления атмосферных осадков и песка, отсутствие болотистой местности и затопляемых зон;
  • отсутствие вблизи промышленных зон;
  • наличие покрытия участка сотовой связью;
  • соблюдение критериев аварийно-опасных участков для размещения ТМСП на основании анализа ДТП за 3 года:

- количество ДТП на конкретном участке дороги за 1 год в сравнении с аналогичным периодом предпоследних 2 лет (не менее 52);

- количество людей, пострадавших в ДТП за 1 год в сравнении с аналогичным периодом предпоследних 2 лет (не менее 40);

- количество погибших людей от ДТП за 1 год в сравнении с аналогичным периодом предпоследних 2 лет (не менее 5).

Предусматривается, что такой пункт размещается на участке площадью не менее 0,25 га.

При этом МЧС получило полномочия по передислокации таких пунктов.

Приказ вводится в действие с 5 марта 2024 года.

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