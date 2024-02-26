В Казахстане разработали методику определения мест по размещению трассовых медико-спасательных пунктов
Документ принят по требованию Транспортной прокуратуры, которая выявила зависимость высокого уровня дорожной смертности от нерациональной дислокации трассовых медико-спасательных пунктов (ТМСП).
Так, некоторые трассовые пункты вместо отдаленных и особо опасных участков, располагаются вблизи населённых пунктов, где уже имеются больницы с соответствующим медицинским резервом. Таким образом, в ряде случаев невозможным становится оказание своевременной медико-спасательной помощи по принципу "золотого часа".
Территория для размещения ТМСП предусматривается вдоль дорог международного и республиканского значения. Допускается размещение ТМСП на участках объектов придорожного сервиса.
Данные об аварийно-опасных участках дорог республиканского и международного значения содержат указание отрезков трасс длинной 100 километров (исходя из зоны обслуживания ТМСП) с приложением ретроспективных статистических сведений (за период не менее трех лет):
- количества ДТП;
- количества пострадавших;
- количества погибших;
- интенсивности движения.
При выборе участка для размещения трассовых медико-спасательных пунктов учитывается:
- отсутствие на аварийно-опасном участке службы скорой медицинской помощи (в целях предотвращения дублирования работы ТМСП);
- расположение медицинской организации на расстоянии не более 50 километров от границ аварийно-опасного участка (в целях госпитализации пострадавших);
- наличие автозаправочной станции на расстоянии не более 50 километров от границ аварийно-опасного участка;
- наличие на аварийно-опасном участке населенного пункта для обеспечения услугами коммунально-эксплуатационных служб (очистка подъездных путей, вывоз твердых бытовых отходов);
- наличие линии электропередач на аварийно-опасном участке;
- рельеф местности пригодный для устойчивой работы радиосвязи;
- рельеф местности с отсутствием накопления атмосферных осадков и песка, отсутствие болотистой местности и затопляемых зон;
- отсутствие вблизи промышленных зон;
- наличие покрытия участка сотовой связью;
- соблюдение критериев аварийно-опасных участков для размещения ТМСП на основании анализа ДТП за 3 года:
- количество ДТП на конкретном участке дороги за 1 год в сравнении с аналогичным периодом предпоследних 2 лет (не менее 52);
- количество людей, пострадавших в ДТП за 1 год в сравнении с аналогичным периодом предпоследних 2 лет (не менее 40);
- количество погибших людей от ДТП за 1 год в сравнении с аналогичным периодом предпоследних 2 лет (не менее 5).
Предусматривается, что такой пункт размещается на участке площадью не менее 0,25 га.
При этом МЧС получило полномочия по передислокации таких пунктов.
Приказ вводится в действие с 5 марта 2024 года.