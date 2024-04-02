Двойное убийство в Актобе: покончившему с собой мужчине вынесли приговор

В Актобе в марте 2023 года убили женщину и сына, а дочке чудом удалось выжить. Подозреваемого задержали, но он покончил с собой в следственном изоляторе. Сегодня, 2 апреля 2024 года, стало известно, что ему вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении умершего Е. рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Актюбинской области. Его обвиняли в:

совершении разбоя с незаконным проникновением в жилое помещение (п. 4 ч. 3 ст. 192 УК РК);

убийстве двух лиц (п. 1, 14 ч. 2 ст. 99 УК РК);

покушении на убийство малолетнего лица ( ч. 3 ст. 24 – ч. 3 ст. 99 УК РК).

Сторона защиты просила производство по делу прекратить по реабилитирующим основаниям в связи с тем, что вина Е. материалами дела не доказана, досудебное расследование проведено с нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд умершего Е. признать виновным, без назначения наказания.

"Вина Е. доказана совокупностью исследованных в суде доказательств, в том числе признательными показаниями самого Е., проверкой и уточнением на месте, записями с камер уличного видеонаблюдения, анализом абонентского номера по базовой станции, экспертными исследованиями, показаниями малолетней выжившей девочки. Приговором суда умерший Е. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 192, п.п. 1), 14) ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 24, ч. 3 ст. 99 УК РК, без назначения наказания". Пресс-служба СМУС Актюбинской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес начальника Департамента полиции и прокурора Актюбинской области за допущенные нарушения в ходе досудебного расследования.

Судом установлено, что 28 марта 2023 года ночью Е. в состоянии алкогольного опьянения, проезжая на велосипеде мимо одного из домов, заметил открытую дверь балкона квартиры на втором этаже, и у него возник умысел совершить разбой.

"В квартире, куда проник Е. через козырек балкона и газовую трубу, он не нашел денежные средства и ценности. Когда от шороха проснулась хозяйка квартиры, Е. нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела, затем и проснувшемуся от криков матери сыну. В результате полученных повреждений мать и сын скончались на месте. В это время спавшая в детской комнате малолетняя дочь, проснувшись от хрипа и звуков, увидела лежащее окровавленное тело брата и стоящего рядом Е. Последний, увидев малолетнюю девочку, спросив о наличии дома еще кого-нибудь, стал душить ее двумя руками и нанес ножом множественные удары в область шеи, отчего девочка потеряла сознание. Е., убедившись, что она не подает признаков жизни и подумав, что девочка умерла, скрылся с места совершения преступления". Пресс-служба СМУС Актюбинской области

29 марта 2023 года в одной из квартир жилого дома в Актобе нашли убитыми 35-летнюю женщину и ее 16-летнего сына. 13-летняя дочь погибшей выжила и ее с ножевым ранением госпитализировали. В реанимации она провела почти две недели. Как оказалось, на семью напал грабитель, который совершил двойное убийство.

Подозреваемого в убийстве задержали спустя несколько дней, 29 апреля он покончил с собой в следственном изоляторе.

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Позднее стало известно, что раненая школьница в ночь на 29 марта трижды звонила в службу спасения и в течение часа пыталась вызвать экстренные службы, но оператор службы спасения ДЧС просьбу о помощи сначала принял за шутку. 21 декабря он предстал перед судом за игнорирование звонка о помощи. 28 февраля 2024 года стало известно, что сотруднику ДЧС, принявшему за шутку звонок раненого ребенка, вынесли приговор.