В Казахстане протестируют передачу данных при производстве пива в учетный центр

Министр финансов подписал приказ от 11 июля 2024 года "О тестовой апробации передачи данных при производстве алкогольной и безалкогольной продукции на одних технологических линиях", сообщает Zakon.kz.

"Запустить тестовую апробацию передачи данных при производстве алкогольной и безалкогольной продукции на одних технологических линиях для проверки корректности работы алколайзеров-плотномеров и передачи данных в Акционерное общество "Информационно-учетный центр", – говорится в документе.

Предусматривается обеспечение участия заводов производителей пива, производственные мощности которых выше 400 тысяч декалитров в год, в тестовой апробации на добровольной основе.

Комитету государственных доходов предписано предоставить отчет о результатах проведенного тестирования в срок до 20 августа 2024 года.

Приказ вступает в силу со дня подписания.