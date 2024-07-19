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В Казахстане протестируют передачу данных при производстве пива в учетный центр

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 15:56 Фото: pexels
Министр финансов подписал приказ от 11 июля 2024 года "О тестовой апробации передачи данных при производстве алкогольной и безалкогольной продукции на одних технологических линиях", сообщает Zakon.kz.

"Запустить тестовую апробацию передачи данных при производстве алкогольной и безалкогольной продукции на одних технологических линиях для проверки корректности работы алколайзеров-плотномеров и передачи данных в Акционерное общество "Информационно-учетный центр", – говорится в документе.

Предусматривается обеспечение участия заводов производителей пива, производственные мощности которых выше 400 тысяч декалитров в год, в тестовой апробации на добровольной основе.

Комитету государственных доходов предписано предоставить отчет о результатах проведенного тестирования в срок до 20 августа 2024 года.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

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