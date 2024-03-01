Требования к государственным ветеринарным организациям утвердили в Казахстане

Министр сельского хозяйства приказом от 26 февраля 2024 года внес дополнения в Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила, сообщает Zakon.kz.

Поправками в Ветеринарные правила добавлен новый параграф, который устанавливает требования к государственным ветеринарным организациям, созданным акиматами областей, городов республиканского значения, столицы.

В документе говорится:

В состав государственных ветеринарных организаций, созданных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы (государственные ветеринарные организации), входят здания, помещения и сооружения (подсобные, производственные, складские и вспомогательные), необходимые для выполнения закрепленных за ними функций.

Государственные ветеринарные организации размещают в отдельно стоящих зданиях (помещениях), имеющих на территории загоны, расколы и станки для фиксации животных.

Помимо этого, ее можно разместить в реконструируемых отдельно стоящих общественных и административных зданиях или в частях этих зданий, имеющих отдельные входы, которыми пользуются только работники и посетители, при наличии в них загонов, расколов и станков для фиксации животных.

Не допускается размещение государственных ветеринарных организаций в:

нежилых помещениях жилых зданий, в полуподвальных и подвальных помещениях жилых зданий;

реконструируемых отдельно стоящих зданиях, в которых находятся продовольственные объекты внутренней торговли.

Участок, на котором будет строиться организация, должен располагаться на ровной, сухой, незатопляемой паводковыми и ливневыми водами местности.

Не допускается выбор участка для строительства государственных ветеринарных организаций на месте бывших животноводческих помещений, скотомогильников (биотермических ям), навозохранилищ и мясоперерабатывающих предприятий, кожсырьевых предприятий и очистных сооружений.

Чтобы не допустить бесконтрольный проход людей и животных, территорию объекта огораживают забором, обеспечивают внутренними проездами (твердым покрытием, доступным для очистки) с выходами к дорогам общего пользования.

Также государственные ветеринарные организации следует обеспечить водой, электроэнергией, вентиляцией, отоплением, доступом к Интернету, а также первичными средствами пожаротушения, медицинскими аптечками и аварийным пакетом (в нем должны лежать халат, перчатки, совок, вата, дезинфицирующий раствор).

Приказ вводится в действие 11 марта 2024 года.