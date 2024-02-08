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В Казахстане для борьбы с саранчой будут использовать беспилотники

В Казахстане в борьбе с саранчой будут использовать беспилотники Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства приказом от 2 февраля 2024 года внес изменения в Правила проведения фитосанитарных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что расчет потребности в специальной технике для проведения химических обработок мест заселения нестадными саранчовыми выше ЭПВ осуществляется с учетом погодно-климатических, географических условий и рельефа местности в течение 23-х календарных дней с нормой выработки:

  • по судам сверхлегкой авиации – 1500 гектаров за сутки;
  • по судам легкой авиации – 1200 гектаров за сутки;
  • по беспилотным авиационным системам – 50 гектаров за сутки;
  • по аэрозольным генераторам всех типов – 750 гектаров за сутки;
  • по наземным вентиляторным и штанговым опрыскивателям – 100 гектаров за сутки;
  • по наземным атомайзерным, ультрамалообъемным опрыскивателям всех модификаций – 150 гектаров за сутки;
  • по ранцевым опрыскивателям – 5 гектаров за сутки.

Расчет потребности в специальной технике для проведения химических обработок против стадных саранчовых (азиатская, мароккская и итальянский прус) осуществляется с учетом погодно-климатических, географических условий и рельефа местности в течение 23-х календарных дней с нормой выработки:

  • по судам сверхлегкой авиации – 1500 гектаров за сутки;
  • по судам легкой авиации – 1200 гектаров за сутки;
  • по беспилотным авиационным системам – 50 гектаров за сутки;
  • по аэрозольным генераторам всех типов – 750 гектаров за сутки;
  • по наземным вентиляторным и штанговым опрыскивателям – 100 гектаров за сутки;
  • по наземным атомайзерным, ультрамалообъемным опрыскивателям всех модификаций – 150 гектаров за сутки;
  • по ранцевым опрыскивателям – 5 гектаров за сутки.

В частности, в борьбу с саранчовыми добавлены беспилотные авиационные системы.

Приказ вводится в действие с 18 февраля 2024 года.

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Лариса Черненко
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