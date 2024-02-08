В Казахстане для борьбы с саранчой будут использовать беспилотники
Так, говорится, что расчет потребности в специальной технике для проведения химических обработок мест заселения нестадными саранчовыми выше ЭПВ осуществляется с учетом погодно-климатических, географических условий и рельефа местности в течение 23-х календарных дней с нормой выработки:
- по судам сверхлегкой авиации – 1500 гектаров за сутки;
- по судам легкой авиации – 1200 гектаров за сутки;
- по беспилотным авиационным системам – 50 гектаров за сутки;
- по аэрозольным генераторам всех типов – 750 гектаров за сутки;
- по наземным вентиляторным и штанговым опрыскивателям – 100 гектаров за сутки;
- по наземным атомайзерным, ультрамалообъемным опрыскивателям всех модификаций – 150 гектаров за сутки;
- по ранцевым опрыскивателям – 5 гектаров за сутки.
Расчет потребности в специальной технике для проведения химических обработок против стадных саранчовых (азиатская, мароккская и итальянский прус) осуществляется с учетом погодно-климатических, географических условий и рельефа местности в течение 23-х календарных дней с нормой выработки:
- по судам сверхлегкой авиации – 1500 гектаров за сутки;
- по судам легкой авиации – 1200 гектаров за сутки;
- по беспилотным авиационным системам – 50 гектаров за сутки;
- по аэрозольным генераторам всех типов – 750 гектаров за сутки;
- по наземным вентиляторным и штанговым опрыскивателям – 100 гектаров за сутки;
- по наземным атомайзерным, ультрамалообъемным опрыскивателям всех модификаций – 150 гектаров за сутки;
- по ранцевым опрыскивателям – 5 гектаров за сутки.
В частности, в борьбу с саранчовыми добавлены беспилотные авиационные системы.
Приказ вводится в действие с 18 февраля 2024 года.