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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 16:55 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Общественные пастбища появятся в Казахстане: подписан закон.
  • Школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках, в первый класс будут брать без тестов, а будущих медиков и педагогов будут обучать только очно: внесены поправки в ряд законов.
  • Токаев назначил на должности председателей и судей в ряде регионов Казахстана.
  • Банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС из Казахстана.
  • С 1 апреля по 31 декабря 2024 в РК проведут внеочередную аттестацию сотрудников органов внутренних дел.
  • Нацфонд-детям: утверждены правила использования выплат на жилье.
  • Стандарт поведения пограничника при проведении пограничного контроля утвердили в Казахстане.
  • Информацию о свободных местах на кладбище можно найти в кадастровой карте: изменены правила погребения.
  • Кому из школьников окажут финансовую и материальную помощь: утверждены правила.
  • В Казахстане изменился порядок оформления документов, удостоверяющих личность.
  • Обновлены Правила по управлению многоквартирными жилыми домами.
  • Порядок выдачи платежных карт иностранцам и несовершеннолетним изменили в Казахстане.

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Элина Черногрицкая
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