Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Общественные пастбища появятся в Казахстане: подписан закон.
- Школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках, в первый класс будут брать без тестов, а будущих медиков и педагогов будут обучать только очно: внесены поправки в ряд законов.
- Токаев назначил на должности председателей и судей в ряде регионов Казахстана.
- Банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС из Казахстана.
- С 1 апреля по 31 декабря 2024 в РК проведут внеочередную аттестацию сотрудников органов внутренних дел.
- Нацфонд-детям: утверждены правила использования выплат на жилье.
- Стандарт поведения пограничника при проведении пограничного контроля утвердили в Казахстане.
- Информацию о свободных местах на кладбище можно найти в кадастровой карте: изменены правила погребения.
- Кому из школьников окажут финансовую и материальную помощь: утверждены правила.
- В Казахстане изменился порядок оформления документов, удостоверяющих личность.
- Обновлены Правила по управлению многоквартирными жилыми домами.
- Порядок выдачи платежных карт иностранцам и несовершеннолетним изменили в Казахстане.
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