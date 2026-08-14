Камеральный контроль госзакупок: что изменилось

Министр финансов приказом от 4 августа 2026 года внес поправки в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Основное изменение в правилах проведения камерального контроля госзакупок – новая редакция перечня профилей рисков. Количество профилей не изменилось – их остается 31, однако уточнены отдельные критерии выявления нарушений.

Наиболее важное изменение профиля № 15 "Соответствие объемов государственных закупок". Теперь нарушением будет считаться не только несоответствие годового плана закупок бюджету, плану развития или индивидуальному плану финансирования, но и отсутствие либо подмена проектов, предусмотренных документами Системы государственного планирования, в годовом плане закупок.

Также скорректирован профиль № 22 по изменениям заключенных договоров: уточнена ссылка на норму статьи 18 закона о госзакупках.

Уточнены и отдельные формулировки профиля № 20 по требованиям к техническим спецификациям.

При этом основные способы устранения нарушений сохраняются – в зависимости от ситуации это отмена закупки, внесение изменений в документацию или годовой план, отзыв проекта договора либо акта выполненных работ.

Приказ вводится в действие с 22 августа.