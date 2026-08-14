#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Право

Камеральный контроль госзакупок: что изменилось

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 09:02 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 4 августа 2026 года внес поправки в Правила проведения камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Основное изменение в правилах проведения камерального контроля госзакупок – новая редакция перечня профилей рисков. Количество профилей не изменилось – их остается 31, однако уточнены отдельные критерии выявления нарушений.

Наиболее важное изменение профиля № 15 "Соответствие объемов государственных закупок". Теперь нарушением будет считаться не только несоответствие годового плана закупок бюджету, плану развития или индивидуальному плану финансирования, но и отсутствие либо подмена проектов, предусмотренных документами Системы государственного планирования, в годовом плане закупок.

Также скорректирован профиль № 22 по изменениям заключенных договоров: уточнена ссылка на норму статьи 18 закона о госзакупках.

Уточнены и отдельные формулировки профиля № 20 по требованиям к техническим спецификациям.

При этом основные способы устранения нарушений сохраняются – в зависимости от ситуации это отмена закупки, внесение изменений в документацию или годовой план, отзыв проекта договора либо акта выполненных работ.

Приказ вводится в действие с 22 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
09:24, Сегодня
Скорректированы пруденциальные нормативы для казахстанских банков
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
12:54, 04 мая 2026
Изменились правила проведения камерального контроля
В Казахстане изменили правила камерального контроля госзакупок
09:01, 04 марта 2024
Новые элементы камерального контроля госзакупок вводят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко
10:10, Сегодня
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко попала на обложку журнала Time
Никита Бояркин в матче звёзд КХЛ 2025
09:40, Сегодня
Эксперт из РФ Батрак оценил подписание "Адмиралом" Бояркина, от которого отказался "Барыс"
Ислам Махачев
09:20, Сегодня
Ислам Махачев заявил о готовности Нурмагомедова подраться за пояс UFC
Гребцы Казахстана пропустят чемпионат мира ради Азиатских игр: объяснение главного тренера
09:20, Сегодня
Гребцы Казахстана пропустят чемпионат мира ради Азиатских игр: объяснение главного тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: