В Казахстане заниматься беженцами будут местные департменты по соцзащите

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения и дополнения в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, сообщает Zakon.kz.

В частности, в связи с приведением номативно-правовой базы по вопросам беженцев в единый порядок и с учетом отсутствия у акимов областей, городов республиканского значения, столицы возможности по подписанию решений по делам беженцев предлагается принятие решений возложить на руководителя местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения области, города республиканского значения и столицы.

Так, для получения статуса беженца лицо, ищущее убежище в течение 5 календарных дней со дня прибытия в Казахстан или со дня, когда оно, находясь на территории республик, узнало о возникновении обстоятельств стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, подает лично или через уполномоченного на то представителя в местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения области, города республиканского значения и столицы (МИОЗН) письменное ходатайство. К ходатайству прилагаются документы, удостоверяющие или подтверждающие личность лица, ищущего убежище.

Сотрудник МИОЗН при приеме ходатайства ознакамливает лицо, ищущее убежище с его правами и обязанностям.

При этом добавлено, что сотрудник МИОЗН после ознакомления лица, ищущего убежище с его правами и обязанностями, оформляет акт в двух экземплярах под роспись лица, ищущего убежище. Один экземпляр акта он предоставляет дляознакомления лицу, ищущему убежище.

Перед началом собеседования ответственный исполнитель МИОЗН представляется, разъясняет лицу, ищущему убежище его права и обязанности, процедуру рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, а также удостоверяется, доверяет ли он переводчику.

Лицо, ищущее убежище, информируется о том, что сведения, полученные в результате собеседования, разглашению не подлежат.

Затем ответственный исполнитель МИОЗН предупреждает ищущего убежище о необходимости достоверной информации на задаваемые вопросы, о последствиях, которые наступают для него в случае сообщения им ложных сведений либо предъявления подложных документов.

При этом уточняется, что во время приема ходатайства и проведения собеседования с лицом, ищущим убежище проводится видеофиксация. Видеозаписи хранятся в МИОЗН для предоставления при необходимости их судебным органам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 марта.