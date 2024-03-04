Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане заниматься беженцами будут местные департменты по соцзащите

В Казахсьтане заниматься беженцами будут местные департманте по соцзащите, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 14:47 Фото: МИД РК
Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения и дополнения в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, сообщает Zakon.kz.

В частности, в связи с приведением номативно-правовой базы по вопросам беженцев в единый порядок и с учетом отсутствия у акимов областей, городов республиканского значения, столицы возможности по подписанию решений по делам беженцев предлагается принятие решений возложить на руководителя местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения области, города республиканского значения и столицы.  

Так, для получения статуса беженца лицо, ищущее убежище в течение 5 календарных дней со дня прибытия в Казахстан или со дня, когда оно, находясь на территории республик, узнало о возникновении обстоятельств стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, подает лично или через уполномоченного на то представителя в местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты и занятости населения области, города республиканского значения и столицы (МИОЗН) письменное ходатайство. К ходатайству прилагаются документы, удостоверяющие или подтверждающие личность лица, ищущего убежище.

Сотрудник МИОЗН при приеме ходатайства ознакамливает лицо, ищущее убежище с его правами и обязанностям.

При этом добавлено, что сотрудник МИОЗН после ознакомления лица, ищущего убежище с его правами и обязанностями, оформляет акт в двух экземплярах под роспись лица, ищущего убежище. Один экземпляр акта он предоставляет дляознакомления лицу, ищущему убежище.

Перед началом собеседования ответственный исполнитель МИОЗН представляется, разъясняет лицу, ищущему убежище его права и обязанности, процедуру рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, а также удостоверяется, доверяет ли он переводчику.

Лицо, ищущее убежище, информируется о том, что сведения, полученные в результате собеседования, разглашению не подлежат.

Затем ответственный исполнитель МИОЗН предупреждает ищущего убежище о необходимости достоверной информации на задаваемые вопросы, о последствиях, которые наступают для него в случае сообщения им ложных сведений либо предъявления подложных документов.

При этом уточняется, что во время приема ходатайства и проведения собеседования с лицом, ищущим убежище проводится видеофиксация. Видеозаписи хранятся в МИОЗН для предоставления при необходимости их судебным органам.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 марта.

Читайте также

Предоставление карты &quot;Ата жолы&quot; для этнических казахов: что изменилось
Предоставления карты "Ата жолы" этническим казахам: что изменится
Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Певица
Кристина Орбакайте упала во время концерта
землетрясение в Алмаы, сила, 5 баллов
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: