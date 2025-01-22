Министерство промышленности и строительства наделили новыми функциями

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства РК от 17 января 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение о министерстве с 24 мая 2025 года вводятся новые функции: осуществление координации и методического руководства жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, при реализации функций, предусмотренных Законом "О жилищных отношениях";

осуществление мониторинга списков граждан РК, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем";

разработка и утверждение правил постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов в электронную базу "Центр обеспечения жилищем";

разработка и утверждение правил реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;

разработка и утверждение правил постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий. Также положение дополнено подпунктами: осуществление субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора.

осуществление субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;

разработка и утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию порядка субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде. Кроме того, в новой редакции изложены следующие функции министерства: разработка и утверждение правил осуществления государственного учета жилищного фонда РК;

разработка и утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правил субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора и методики расчета стоимости услуг субъектов квазигосударственного сектора;

разработка и утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правил субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора и методики расчета стоимости услуг субъектов квазигосударственного сектора;

осуществление субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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