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Право

Министерство промышленности и строительства наделили новыми функциями

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 11:25 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 17 января 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение о министерстве с 24 мая 2025 года вводятся новые функции:

  • осуществление координации и методического руководства жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, при реализации функций, предусмотренных Законом "О жилищных отношениях";
  • осуществление мониторинга списков граждан РК, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем";
  • разработка и утверждение правил постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов в электронную базу "Центр обеспечения жилищем";
  • разработка и утверждение правил реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий;
  • разработка и утверждение правил постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий.

Также положение дополнено подпунктами:

  • осуществление субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора.
  • осуществление субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;
  • разработка и утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию порядка субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде.

Кроме того, в новой редакции изложены следующие функции министерства:

  • разработка и утверждение правил осуществления государственного учета жилищного фонда РК;
  • разработка и утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правил субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора и методики расчета стоимости услуг субъектов квазигосударственного сектора;
  • разработка и утверждение по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию правил субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства, через субъекты квазигосударственного сектора и методики расчета стоимости услуг субъектов квазигосударственного сектора;
  • осуществление субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам через субъекты квазигосударственного сектора.  

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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