В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью

Министр труда и социальной защиты приказом от 4 марта 2024 года внес изменения в Правила проведения медико-социальной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что медицинское освидетельствование лица проводится по направлению ВКК медицинской организации по месту его постоянной регистрации:

в отделах МСЭ или отделах методологии и контроля МСЭ соответствующего региона;

в организациях здравоохранения, оказывающих стационарную помощь;

в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь;

в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в следственных изоляторах;

на дому;

заочно;

заочно проактивно. Эта форма вводится в действие с 1 января 2025 года



В новой редакции изложен и порядок освидетельствования и переосвидетельствования.

Так, говорится, что освидетельствование (переосвидетельствование), за исключением заочного проактивного освидетельствования, проводится по заявлению на проведение МСЭ по утвержденной форме, с представлением документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов освидетельствуемого лица, законного представителя при подаче им заявления, и на основании сведений, получаемых из государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства" в форме электронных документов, удостоверенных электронной цифровой подписью (ЭЦП):

сведения, подтверждающие факт содержания лица в учреждении уголовно-исполнительной системы или следственном изоляторе;

заключение на МСЭ по форме № 031/у. Срок действия формы № 031/у составляет не более одного месяца со дня ее подписания;

медицинская часть индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью по форме № 033/у, при ее разработке медицинской организацией;

медицинская карта амбулаторного пациента для анализа динамики заболевания, выписки из истории болезни, заключения специалистов и результаты обследований при их наличии;

лист (справка) о временной нетрудоспособности, представляемый работающим лицом для внесения данных об экспертном заключении;

документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии), представляемый при первичном освидетельствовании лицом трудоспособного возраста, а при производственных травмах и профессиональных заболеваниях также предоставляются сведения о характере и условиях труда на производстве (заполняется работодателем);

документ, подтверждающий факт участия (или неучастия) в системе обязательного социального страхования, представляемый при первичном установлении степени утраты общей трудоспособности (степень УОТ) по данному социальному риску;

акт о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, представляемый лицом, получившим производственную травму и/или профессиональное заболевание при первичном установлении степени УПТ для установления причины УПТ и (или) инвалидности по данному несчастному случаю.

При отсутствии акта о несчастном случае и прекращении деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица прилагается решение суда о причинно-следственной связи травмы или заболевания с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, представляемое лицом, получившим производственную травму или профессиональное заболевание;

заключение экспертной профпатологической комиссии или республиканской экспертной конфликтной профпатологической комиссии, выданное не позднее двухлетней давности, представляемое лицом, получившим профессиональное заболевание;

документ, выданный уполномоченным органом в соответствующей сфере деятельности, установившим причинно-следственную связь, представляемый один раз для определения причины инвалидности, связанной с ранением, контузией, травмой, увечьем, заболеванием;

документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) – при установлении опеки (попечительства);

сведения о перемене имени, отчества, фамилии, требуются при повторном переосвидетельствовании в случае перемены в имени или фамилии освидетельствуемого лица;

заключение психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) при его наличии – при освидетельствовании (переосвидетельствовании) детей.

При отсутствии сведений в информационных системах к заявлению освидетельствуемого лица прилагаются форма № 031/у, а также копии соответствующих документов на бумажном носителе и подлинники для сверки.

Документы представляются на казахском или русском языках.

Уточняется, что при стойких, необратимых изменениях и нарушениях функций организма, неэффективности проведенных в полном объеме реабилитационных мероприятий, включая оперативное лечение или трансплантацию органов, стабильности группы инвалидности и динамическом наблюдении за лицом с инвалидностью первой группы не менее четырех лет, второй – не менее пяти лет, третьей – не менее шести лет, за исключением состояний, указанных в Перечне заболеваний, дефектов, при которых инвалидность лицам старше 18 лет устанавливается сроком на пять лет.



Отдел методологии и контроля МСЭ при выявлении факта представления недостоверных документов на медико-социальную экспертизу или необоснованного вынесения экспертного заключения проводит очное переосвидетельствование по контролю.

Эта норма дополнена новыми пунктами следующего содержания

Для переосвидетельствования по контролю лицу с инвалидностью необходимо явиться в отдел методологии и контроля МСЭ в течение трех рабочих дней со дня отправки sms-уведомления освидетельствуемому лицу или его законному представителю из АИС "ЦБДИ" на абонентский номер, зарегистрированный в БМГ, а в случае отсутствия регистрации абонентского номера в БМГ – с момента получения приглашения почтовой связью. В случае неявки освидетельствуемого лица на очное переосвидетельствование по контролю отдел методологии и контроля МСЭ оформляет протокол, на основании которого до переосвидетельствования по контролю и вынесения экспертного заключения приостанавливаются выплаты и пособия, связанные с установлением инвалидности или степени утраты трудоспособности. Инвалидность или степень утраты трудоспособности в случаях переосвидетельствования отделом методологии и контроля МСЭ при проведении контроля обоснованности экспертного заключения отдела МСЭ или при выявлении фактов представления недостоверных документов, необоснованно вынесенного экспертного заключения, устанавливается:

с даты установления инвалидности или степени утраты трудоспособности отделом МСЭ, если группа инвалидности усилена (лицо с инвалидностью переведено в более тяжелую группу) или увеличена степень утраты трудоспособности;

с даты приостановления отделом методологии и контроля МСЭ, если лицо с инвалидностью переведено в менее тяжелую группу или инвалидность не установлена или снижена или не установлена степень утраты трудоспособности, либо когда группа инвалидности или степень утраты трудоспособности не меняются.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2024 года.

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