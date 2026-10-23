Изменились правила проведения медико-социальной экспертизы

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 15 октября 2026 года внесены изменения в Правила проведения медико-социальной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что основанием для проведения МСЭ является согласие на сбор и обработку персональных данных услугополучателя и направление врачебно-консультативной комиссии (ВКК) медицинской организации с целью:

первичного освидетельствования при стойких нарушениях функций организма;

повторного освидетельствования (переосвидетельствования).

Указывается, что медицинские организации после проведения комплекса диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, направляют на МСЭ лиц не ранее четырех месяцев с момента наступления временной нетрудоспособности или установления диагноза детям и неработающим лицам, за исключением лиц с необратимыми дефектами, с трисоми́ей по хромосоме 21 (синдром Дауна), неизлечимых больных со значительными или резко выраженными нарушениями функций организма и отсутствием реабилитационного потенциала, получающих паллиативную помощь.

При ухудшении здоровья по инвалидизирующему заболеванию лица с инвалидностью направляются на МСЭ не ранее двух месяцев со дня временной нетрудоспособности или установления диагноза детям и неработающим лицам.

При профессиональных заболеваниях с незначительно выраженными нарушениями функций организма, не входящими в перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев, освидетельствуемое лицо с целью установления степени УПТ направляется на МСЭ без учета срока временной нетрудоспособности, при отсутствии показаний для проведения медицинской реабилитации.

Также говорится, что МСЭ проводится коллегиально при участии руководителя отдела МСЭ или руководителя ОМК МСЭ и не менее двух главных специалистов путем рассмотрения представленных документов (клинико-функциональных, социальных, профессиональных и других данных), осмотра освидетельствуемого лица при очном освидетельствовании, оценки степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, в том числе трудоспособности.

Ход проведения очного освидетельствования, переосвидетельствования отдела МСЭ и/или ОМК МСЭ фиксируется с использованием средств аудиовидеозаписи. Данные аудиовидеозаписи хранятся не менее четырех месяцев со дня проведения МСЭ.

Копии аудиовидеозаписей предоставляются по запросу освидетельствуемого лица (законного представителя), за исключением материалов, касающихся процесса обсуждения и принятия решений.

Предусмотрено, что при проведении МСЭ в ОМК МСЭ по обжалованию, при необходимости, в случаях разноречивых данных, указанных в форме № 031у, заключениях специалистов, выписках из истории болезни, проведенных обследованиях приглашаются консультанты (кардиологи, онкологи, офтальмологи, педиатры, психологи и другие профильные специалисты).

Вместе с тем предусмотрено, что услугополучатель или его законный представитель при несогласии с экспертным заключением не позднее трех месяцев со дня его получения подает жалобу в территориальное подразделение по месту постоянной регистрации.

При подаче жалобы заместитель руководителя данного территориального подразделения в течение двух рабочих дней в Листе экспертных решений по номеру акта отмечает обжалование, и заполняет поля в открывшемся модальном окне "Заочное проактивное переосвидетельствование по обжалованию".

На основании введенных и сохраненных данных формируется "Журнал учета обжалований экспертных заключений, вынесенных в заочном проактивном освидетельствовании (переосвидетельствовании)" .

Специалист Комитета согласно внесенным жалобам в Журнал учета обжалований в течение двух рабочих дней отправляет акт МСЭ на рассмотрение в экстерриториальный ОМК МСЭ, который определяется АЦС "ЦБДИ" в автоматизированном режиме.

Экстерриториальный ОМК МСЭ выносит экспертное заключение на основании обезличенных данных акта МСЭ в течение пяти рабочих дней со дня его поступления и вносит экспертное заключение в Приложение к акту МСЭ.

Обжалование осуществляется в соответствии с требованиями Административного процедурно-процессуального кодекса РК и рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2026 года.