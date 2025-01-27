В Казахстане продлят запрет на вывоз лома, черных и цветных металлов

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстан всеми видами транспорта лома и отходов черных и цветных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Как поясняется, данная норма принята в рамках обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности.

"Министерство как уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности на протяжении последних нескольких лет ведет последовательную работу, направленную на расширение производства сталелитейной промышленности с ориентиром на внутренний и внешние рынки. Это является ключевым элементом для развития национальной промышленной политики", – говорится пояснении.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 февраля.

Ранее в Казахстане со 2 ноября 2024 года был продлен в очередной раз запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.