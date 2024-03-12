В Казахстане утвердили стандарты социального обслуживания и обеспечения детей с инвалидностью

Совместным приказом министров просвещения, труда и социальной защиты, министра здравоохранения утверждены стандарты социального обслуживания и социального обеспечения в сфере социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz.

Стандарты устанавливают требования к объему, качеству и условиям социального обслуживания и социального обеспечения в сфере социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями.

Социальная и медико-педагогическая коррекционная поддержка детей с ограниченными возможностями – деятельность организаций образования, социальной защиты населения, здравоохранения, предоставляющих специальные социальные, медицинские и образовательные услуги, обеспечивающие детям с ограниченными возможностями условия для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности и направленные на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

К категории "дети с ограниченными возможностями" относятся дети до 18 лет с физическими или психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке.

Социальные услуги и социальное обеспечение в сфере социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки предоставляют следующие субъекты:

специальные организации образования (психолого-медико-педагогическая консультация (ПМПК), реабилитационный центр (РЦ), кабинет психолого-педагогической коррекции (КППК), специальная школа-интернат (СШИ), Центр поддержки детей с аутизмом (расстройствами аутистического спектра) (АЦ);

центры оказания специальных социальных услуг, предоставляющие услуги в условиях стационара, оказывающие услуги детям от трех до 18 лет, полустационара и на дому от 1,5 до 18 лет (государственной и негосударственной форм собственности);

организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь;

организации, оказывающие стационарную помощь;

организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации;

организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход;

организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД.

Направление детей в ПМПК осуществляется по инициативе родителей (законных представителей), организаций образования, здравоохранения при согласии родителей.

В РЦ, КППК, СШИ, АЦ дети с ограниченными возможностями принимаются на основании заключения и рекомендаций ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).

В организации стационарного типа, полустационара прием осуществляется по решению отделов занятости и социальных программ районов и городов или акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по месту жительства получателя.

В организации здравоохранения прием осуществляется на основе оценки и определения потребности в услугах с последующим составлением индивидуального плана с учетом состояния здоровья, возрастных и других особенностей.

Требования к услугам

Объем социального обслуживания и социального обеспечения включает социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые услуги.

К социально-бытовым услугам относятся:

услуги по предоставлению жилой площади;

предоставление помещений, оснащенных мебелью или специализированным оборудованием для реабилитационных, лечебных, образовательных, культурных мероприятий, обучения навыкам самообслуживания, основам бытовой ориентации; в том числе для спальных комнат в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предоставление адаптированных помещений и приспособлений, обеспечивающих осуществление бытовых нужд без обращения к посторонней помощи;

предоставление рационального, диетического или лечебного питания;

предоставление одежды, обуви, постельного белья, предметов личной гигиены, твердого инвентаря и технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения в соответствии с минимальными нормами одежды, обуви, постельного белья, предметов личной гигиены, твердого инвентаря и технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения;

предоставление транспортных услуг по перевозке получателей услуг для лечения, реабилитации, обучения, участия в культурных и досуговых мероприятиях;

предоставление квалифицированных специалистов, оказывающих услуги по реабилитации, лечению, обучению, организации воспитательного процесса, медицинской реабилитации.

Требования к качеству предоставления социально-бытовых услуг:

предоставляемые жилые помещения по размерам и показателям (состояние зданий и помещений, их комфортность) соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям и обеспечивают удобство проживания получателей услуг;

при размещении получателей услуг в жилых помещениях (комнатах) учитывается состояние их здоровья, возрастные особенности, физическое и психическое состояние, наклонности, психологическая совместимость, уровень личностного развития и социализации;

предоставляемые в пользование получателям услуг кабинеты специалистов оснащаются необходимой мебелью и специализированным оборудованием;

горячее питание, в том числе диетическое, готовится из доброкачественных продуктов, отвечает требованиям сбалансированности и калорийности, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и предоставляется с учетом состояния здоровья получателей услуг;

одежда, обувь, нательное белье и предметы первой необходимости, предоставляемые получателям услуг, удобны в носке, соответствуют полу, росту и размерам получателей услуг, а также санитарно-гигиеническим нормам и требованиям;

при перевозке получателей услуг автомобильным транспортом для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях соблюдаются нормативы и правила эксплуатации автотранспортных средств, требования безопасности дорожного движения.

К социально-медицинским услугам относятся:

услуги по проведению медико-социального обследования;

обеспечение по назначению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарственных средств и процедур по назначению лечащего врача);

оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны);

организация лечебно-оздоровительных мероприятий;

проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера;

содействие в обеспечении санаторно-курортного лечения.

Требования к качеству предоставления социально-медицинских услуг:

содействие в своевременном проведении медико-социальной экспертизы, оказание помощи получателям услуг в подготовке документов для прохождения освидетельствования с целью определения потребностей в мерах социальной защиты на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма;

обеспечение по назначению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарственных средств и процедур по назначению лечащего врача);

оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны).

К социально-психологическим услугам относятся:

проведение психологической диагностики, обследование личности и коррекционная работа;

социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение);

психологическое консультирование;

оказание психологической помощи получателям услуг;

оказание индивидуальной социально-психологической помощи и проведение социально-психологических тренингов, использование интерактивных методов.

Требования к качеству предоставления социально-психологических услуг:

психодиагностика и обследование личности по результатам определения и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателей услуг, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношения с окружающими людьми, дает необходимую информацию для составления прогноза и разработки рекомендаций по проведению коррекционных мероприятий;

беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса обеспечивают укрепление психического здоровья получателей услуг, повышение их стрессоустойчивости и психической защищенности.

К социально-педагогическим услугам относятся:

социально-педагогическое консультирование;

содействие в получении образования детьми по учебным программам, рекомендованным в соответствии с их индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями;

содействие в получении образования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

обучение детей основам социально-бытовой ориентировки, способствующим их социальной адаптации;

формирование навыков самообслуживания, личной гигиены, поведения в быту и в общественных местах,

обучение самоконтролю, навыкам общения;

проведение педагогической и коррекционно-развивающей диагностики.

Требования к качеству предоставления социально-педагогических услуг:

социально-педагогическое консультирование обеспечивает оказание квалифицированной помощи получателям услуг в решении социально-педагогических проблем;

педагогическая диагностика и обследование личности проводятся с использованием современных приборов, аппаратуры, тестов и дают на основании всестороннего изучения личности детей с ограниченными возможностями объективную оценку по оказанию эффективной педагогический помощи получателю услуг;

обучение основам социально-бытовых навыков, по результатам которых получатели услуг в полном объеме осваивают навыки социального характера: самообслуживание, санитарно-гигиенические навыки и навыки бытового характера (умение одеваться, мелкий ремонт одежды, уход за жилым помещением).

К социально-правовым услугам относятся:

юридическое консультирование по вопросам, связанным с правами на социальное обеспечение и помощь в соответствии с законодательством РК;

помощь в оформлении документов, имеющих юридическое значение;

оказание юридической помощи и содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат;

получение по доверенности полагающихся пособий, социальных выплат;

обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов.

Требования к качеству предоставления социально-правовых услуг:

консультирование получателей услуг по вопросам, связанным с правом на получение специальных социальных услуг и защиту своих интересов дает полное представление об установленных законодательством правах и способах защиты от возможных нарушений;

консультирование получателей услуг по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство) дает им полное представление об интересующих их законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах, необходимую помощь в подготовке и направлении соответствующим адресатам документов, необходимых для практического решения этих вопросов.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2024 года.

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