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Законодательство РК

В Таиланд на 30 дней без визы: правительство Казахстана одобрило соглашение

Правительство РК одобрило соглашение с Тайландом о безвизе на 30 дней, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 10:46 Фото: pixabay
Правительство приняло постановление от 18 апреля 2024 года "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, то они должны получить соответствующую визу.

При этом каждая из сторон соглашения сохраняет за собой право отказать во въезде гражданину государства другой стороны, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить их пребывание на территории своего государства в соответствии с ее законодательством и правилами.

Заместителю премьер-министра – министру иностранных дел РК Мурату Нуртлеу поручено подписать от имени правительства Республики Казахстан данное соглашение.

Постановление введено в действие с 18 апреля 2024 года.

Ранее безвизовый режим между Таиландом и Казахстаном действовал с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Затем правительство Таиланда одобрило освобождение от виз для казахстанских туристов еще на шесть месяцев: с 1 марта по 31 августа 2024 года.

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