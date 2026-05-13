#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
463.91
544.63
6.26
Политика

В Казахстане меняют выборное законодательство – Мажилис одобрил поправки

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 10:56 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 13 мая 2026 года в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам совершенствования выборов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, ранее на совместном заседании палат Парламента был одобрен в первом чтении проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан".

"Основные поправки: повышение прозрачности избирательных процедур, запрет финансирования вне избирательных фондов; установление порядка повторного голосования при равенстве голосов, набранных кандидатами на должность акима; запрет одному и тому же лицу одновременно выдвигаться в депутаты маслихата и в акимы; усиление требований и ответственности к членам избирательных комиссий, уточнение статуса доверенных лиц; регулирование вопроса о временном прекращении полномочий членов избирательных комиссий; определение срока полномочий членов избирательных комиссий во вновь созданных или реорганизованных административно-территориальных единицах", – перечислил Жумангарин.

Он отдельно остановился на сопутствующих законопроектах, разработанных в целях обеспечения реализации норм данного проекта Конституционного закона.

"Вводятся нормы, регулирующие использование онлайн-платформ и обеспечивающие равные условия для всех кандидатов. В Кодексе "Об административных правонарушениях" предусматривается административная ответственность в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) для физических лиц и 50 МРП для юридических лиц за отказ в размещении агитационных материалов на онлайн-платформах и создание неравных условий для кандидатов", – отметил министр.

Также запрещается привлечение какой-либо материальной помощи, кроме финансирования избирательных фондов кандидатов и политических партий.

За получение финансовой и иной материальной помощи помимо избирательных фондов устанавливается административная ответственность для физических лиц в размере 25, а для юридических лиц 55 месячных расчетных показателей.

Помимо этого, действующее Конституционное законодательство предусматривает конституционную ответственность в виде отмены решения о регистрации кандидата или партийного списка в случае нарушения правил финансирования – это направлено на недопущение скрытого и бесконтрольного финансирования избирательных кампаний.

Кроме того, усиливается ответственность за нарушение порядка расходования государственных бюджетных средств, выделенных кандидату на предвыборную агитацию. Административные штрафы за данные нарушения увеличены от 5 до 25 месячных расчетных показателей. Это будет способствовать целевому и прозрачному использованию бюджетных средств.

О том, могут ли казахстанцев обязать участвовать в выборах, читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
11:29, 15 апреля 2026
Мажилис принял поправки в законодательство по вопросам науки
Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана
13:20, 22 января 2025
Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам службы в резерве
Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики
12:30, 29 апреля 2026
В Казахстане укрепляют статус педагога – Мажилис принял поправки в первом чтении
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен новый главный тренер &quot;Иртыша&quot;
10:47, Сегодня
Стал известен новый главный тренер "Иртыша"
Корешков покинул &quot;Трактор&quot;
10:41, Сегодня
Легенду казахстанского хоккея уволили из российского клуба
Прогноз четвертьфинала Рыбакина - Свитолина в Риме
10:24, Сегодня
Способна на сенсацию: как завершится четвертьфинал Рыбакина - Свитолина на "тысячнике" в Риме
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
10:13, Сегодня
Даниил Медведев повторил уникальное достижение Новака Джоковича
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: