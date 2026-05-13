В Казахстане меняют выборное законодательство – Мажилис одобрил поправки

Депутаты Мажилиса 13 мая 2026 года в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам совершенствования выборов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, ранее на совместном заседании палат Парламента был одобрен в первом чтении проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан".

"Основные поправки: повышение прозрачности избирательных процедур, запрет финансирования вне избирательных фондов; установление порядка повторного голосования при равенстве голосов, набранных кандидатами на должность акима; запрет одному и тому же лицу одновременно выдвигаться в депутаты маслихата и в акимы; усиление требований и ответственности к членам избирательных комиссий, уточнение статуса доверенных лиц; регулирование вопроса о временном прекращении полномочий членов избирательных комиссий; определение срока полномочий членов избирательных комиссий во вновь созданных или реорганизованных административно-территориальных единицах", – перечислил Жумангарин.

Он отдельно остановился на сопутствующих законопроектах, разработанных в целях обеспечения реализации норм данного проекта Конституционного закона.

"Вводятся нормы, регулирующие использование онлайн-платформ и обеспечивающие равные условия для всех кандидатов. В Кодексе "Об административных правонарушениях" предусматривается административная ответственность в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) для физических лиц и 50 МРП для юридических лиц за отказ в размещении агитационных материалов на онлайн-платформах и создание неравных условий для кандидатов", – отметил министр.

Также запрещается привлечение какой-либо материальной помощи, кроме финансирования избирательных фондов кандидатов и политических партий.

За получение финансовой и иной материальной помощи помимо избирательных фондов устанавливается административная ответственность для физических лиц в размере 25, а для юридических лиц 55 месячных расчетных показателей.

Помимо этого, действующее Конституционное законодательство предусматривает конституционную ответственность в виде отмены решения о регистрации кандидата или партийного списка в случае нарушения правил финансирования – это направлено на недопущение скрытого и бесконтрольного финансирования избирательных кампаний.

Кроме того, усиливается ответственность за нарушение порядка расходования государственных бюджетных средств, выделенных кандидату на предвыборную агитацию. Административные штрафы за данные нарушения увеличены от 5 до 25 месячных расчетных показателей. Это будет способствовать целевому и прозрачному использованию бюджетных средств.

