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Акимам разрешили реже встречаться с казахстанцами

Акимам разрешили реже встречаться с населением Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 12:39 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Президент указом от 20 ноября 2023 года внес соответствующие изменения в указ "О проведении встреч акимов с населением", которые начали действовать в январе текущего года, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, теперь акимы областей, городов республиканского значения, столицы ежегодно до 15 января разрабатывают и с уведомлением маслихата утверждают гибкий годовой календарь встреч акимов с населением, предусматривающий проведение:

  • раз в год не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения (ранее такие встречи должны были проходить не реже одного раза в полугодие);
  • раз в год не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города (ранее – ежеквартально);
  • раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения (ранее – ежеквартально);
  • раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа (ранее – ежеквартально);
  • раз в полугодие не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе (ранее – ежеквартально).

В случае необходимости допускается корректировка календаря с последующим уведомлением маслихата.

Указ введен в действие 19 января 2024 года.

Ранее мы рассказывали, в каких городах и селах министры проведут встречи с населением в 2024 году.

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