Акимам разрешили реже встречаться с казахстанцами
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Президент указом от 20 ноября 2023 года внес соответствующие изменения в указ "О проведении встреч акимов с населением", которые начали действовать в январе текущего года, сообщает Zakon.kz.
Согласно поправкам, теперь акимы областей, городов республиканского значения, столицы ежегодно до 15 января разрабатывают и с уведомлением маслихата утверждают гибкий годовой календарь встреч акимов с населением, предусматривающий проведение:
- раз в год не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения (ранее такие встречи должны были проходить не реже одного раза в полугодие);
- раз в год не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города (ранее – ежеквартально);
- раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения (ранее – ежеквартально);
- раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа (ранее – ежеквартально);
- раз в полугодие не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе (ранее – ежеквартально).
В случае необходимости допускается корректировка календаря с последующим уведомлением маслихата.
Указ введен в действие 19 января 2024 года.
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