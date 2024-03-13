Акимам разрешили реже встречаться с казахстанцами

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Президент указом от 20 ноября 2023 года внес соответствующие изменения в указ "О проведении встреч акимов с населением", которые начали действовать в январе текущего года, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: