Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане могут перейти на новую модель работы суда присяжных

В Казахстане могут перейти на новую модель работы суда присяжных, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 14:04 Фото: Zakon.kz
В Казахстане рассматривают возможность перехода на новую модель суда присяжных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Николай Аксютин, соответствующая норма включена в законопроект по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, который ранее депутаты одобрили в первом чтении.

По его словам, соответствующая поправка предполагает переход к классической модели суда присяжных, когда решение принимается присяжными заседателями без участия судьи в совещательной комнате. В связи с этим мажилисмен поинтересовался, что об этом думает министр юстиции Казахстана.

Глава Минюста Азамат Ескараев отметил, что сейчас в Казахстане работает смешанная модель суда присяжных, при которой в совещательной комнате находятся не только присяжные, но и председательствующий судья.

"Да, от партии "Ауыл" поступила такая инициатива, она требует изучения. Но в целом, на мой взгляд, мы придем к этому вопросу. В целом, это будет способствовать качественному отправлению правосудия", – ответил министр Азамат Ескараев.

Заместитель руководителя Судебной администрации Асылбек Мусралинов добавил, что смешанная модель суда присяжных работает в Казахстане с 2007 года. За последние годы были приняты ряд мер по укреплению института суда присяжных, а именно расширение мандата суда присяжных.

"Кроме того, с 1 января 2024 года суды с участием присяжных могут рассматривать 44 состава. И мы ожидаем, что в этом году порядка 950 уголовных дел будут рассмотрены судом присяжных. Если говорить о переходе к классической модели, мы концептуально эту идею поддерживаем. Буквально в прошлом году в ноябре этот вопрос выносился на международный совет при Верховном суде. Он был также одобрен международными экспертами. Но мы все понимаем, что этот вопрос серьезный, комплексный и требует серьезной проработки", – заключил Асылбек Мусралинов.

Отметим, дело Куандыка Бишимбаева будет рассматривать суд присяжных. Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацэкономики 12 марта 2024 года.

Читайте также

Акимам разрешили реже встречаться с населением Казахстана
Акимам разрешили реже встречаться с казахстанцами
Реальный срок могут заменить штрафом по некоторым особо тяжким преступлениям в Казахстане
Реальный срок могут заменить штрафом по некоторым особо тяжким преступлениям в Казахстане
Правительство Казахстана утвердило соглашение с Саудовской Аравией о безвизе для дипломатов
Правительство Казахстана утвердило соглашение с Саудовской Аравией о безвизе для дипломатов
Тамила Языкова
Законодательство Азамат Ескараев Верховный суд МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: