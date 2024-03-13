В Казахстане могут перейти на новую модель работы суда присяжных

В Казахстане рассматривают возможность перехода на новую модель суда присяжных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Николай Аксютин, соответствующая норма включена в законопроект по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, который ранее депутаты одобрили в первом чтении.

По его словам, соответствующая поправка предполагает переход к классической модели суда присяжных, когда решение принимается присяжными заседателями без участия судьи в совещательной комнате. В связи с этим мажилисмен поинтересовался, что об этом думает министр юстиции Казахстана.

Глава Минюста Азамат Ескараев отметил, что сейчас в Казахстане работает смешанная модель суда присяжных, при которой в совещательной комнате находятся не только присяжные, но и председательствующий судья.

"Да, от партии "Ауыл" поступила такая инициатива, она требует изучения. Но в целом, на мой взгляд, мы придем к этому вопросу. В целом, это будет способствовать качественному отправлению правосудия", – ответил министр Азамат Ескараев.

Заместитель руководителя Судебной администрации Асылбек Мусралинов добавил, что смешанная модель суда присяжных работает в Казахстане с 2007 года. За последние годы были приняты ряд мер по укреплению института суда присяжных, а именно расширение мандата суда присяжных.

"Кроме того, с 1 января 2024 года суды с участием присяжных могут рассматривать 44 состава. И мы ожидаем, что в этом году порядка 950 уголовных дел будут рассмотрены судом присяжных. Если говорить о переходе к классической модели, мы концептуально эту идею поддерживаем. Буквально в прошлом году в ноябре этот вопрос выносился на международный совет при Верховном суде. Он был также одобрен международными экспертами. Но мы все понимаем, что этот вопрос серьезный, комплексный и требует серьезной проработки", – заключил Асылбек Мусралинов.

Отметим, дело Куандыка Бишимбаева будет рассматривать суд присяжных. Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацэкономики 12 марта 2024 года.