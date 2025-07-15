Как работают суды с присяжными в Казахстане: от отбора до приговора

В Казахстане растет интерес к судам с присяжными. Все больше граждан участвуют в процессах не как обвиняемые или истцы, а как представители народа. Это присяжные – обычные люди, которым доверено решать судьбу человека, основываясь на доказательствах и своей внутренней убежденности.

Впервые суды присяжных в Казахстане заработали в 2007 году. Такой вид суда применяется по наиболее тяжким уголовным делам, включая обвинения в убийствах, терроризме, государственной измене и другим, особо тяжким преступлениям. И с каждым годом в стране растет количество уголовных дел, рассматриваемых присяжными заседателями, а значит, все больше казахстанцев проявляют доверие к судебной системе именно в лице присяжных заседателей.

Корреспондент Zakon.kz поговорила с руководителем аппарата специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Шынар Тунгатаровой и выяснила, как проходят суды с участием присяжных заседателей, как проводится отбор и в чем особенность таких процессов.

– Шынар Суингалиевна, в чем особенность суда присяжных в Казахстане?

– Главное отличие суда присяжных от обычного заключается в том, что в процессе участвуют не только профессиональные судьи, но и простые граждане – представители общества, не имеющие специального юридического образования. Они проходят отбор, приносят присягу и наравне с судьей участвуют в вынесении вердикта. Это важный элемент демократизации судебной системы. Коллегия присяжных включает в себя 10 заседателей, еще двое должны быть в запасе.

– Мы знаем, что при отборе присяжных заседателей должны соблюдаться определенные требования. Так кто может стать присяжным заседателем? Есть ли ограничения?

– Да, конечно, существуют четкие критерии. Присяжным может быть только гражданин Республики Казахстан, достигший 25 лет. При этом он не должен иметь неснятую или непогашенную судимость. Присяжными заседателями не могут быть люди, признанные судом недееспособными или ограниченными в дееспособности. Кроме того, в список не включаются судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, госслужащие, военные и сотрудники правоохранительных органов. Также исключаются лица, стоящие на учете в психиатрических или наркологических организациях.

– Как формируется список кандидатов в присяжные?

– Формирование происходит в электронном виде через информационно-аналитическую систему уполномоченного органа в сфере информатизации. Суды направляют запросы, и на основе данных государственных органов составляется единый список. В нем указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, а также регистрация по месту жительства. Важно, что при включении в список недопустима дискриминация по полу, национальности, социальному положению, религиозным убеждениям и другим признакам.

– При этом у присяжных заседателей тоже есть права и обязанности. Что грозит присяжным заседателям за нарушение обязанностей?

– Присяжный имеет право участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы через судью, участвовать в осмотре вещественных доказательств и других процессуальных действиях. Также он может делать записи, обращаться за разъяснениями. Но есть и ограничения: соблюдать порядок в зале судебного заседания, нельзя покидать зал суда без разрешения, обсуждать дело с посторонними, собирать информацию вне заседания или разглашать тайну совещательной комнаты.

Кроме этого, присяжный заседатель обязан с уважением относиться ко всем участникам процесса, повиноваться законным постановлениям председательствующего судьи, вовремя и без опозданий приходить на судебные процессы. А если он не может прийти на процесс, то должен заранее предоставить суду уважительные причины своего отсутствия. Отметим, что за несоблюдение этих требований присяжные заседатели могут быть отстранены от дальнейшего участия в процессе, и даже понести ответственность, согласно законодательству Республики Казахстан.

После окончания судебного следствия и прений сторон, судья и присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату для вынесения вердикта. Они обсуждают доказательства, представленные в суде: показания свидетелей, доводы обвинения и защиты, вещественные улики и другие материалы уголовного дела. Далее, основываясь на этих фактах и своих рассуждениях, решают поставленные перед ними вопросы. В большинстве случаев эти вопросы касаются виновности или невиновности подсудимого.

В совещательной комнате присутствуют только судья и присяжные заседатели. Другие лица, включая представителей сторон, не допускаются. Судья руководит процессом совещания, ставит вопросы на обсуждение, проводит голосование и подсчет голосов. Голосование проводится тайно и письменно. Решение присяжных оглашается в зале суда после их возвращения к месту заседания.

– Судебные процессы могут длиться часами, а для рассмотрения одного дела могут потребоваться долгие месяцы. А ведь у присяжных заседателей тоже есть работа и повседневные дела. Как обеспечивается участие присяжных? Вознаграждаются ли они за свой труд?

– Конечно. После завершения дела, а в случае его длительности – ежемесячно, присяжным выплачивается вознаграждение за счет бюджета. Если присяжный является сотрудником госучреждения, его командировочные расходы также компенсируются. Кроме того, период участия в судебных заседаниях засчитывается в трудовой стаж, и за ним сохраняется основное место работы.

– Как вы оцениваете значение суда присяжных для судебной системы Казахстана?

– Это важный институт, усиливающий доверие общества к правосудию. Суд присяжных позволяет гражданам напрямую участвовать в отправлении правосудия, что является свидетельством демократичности и открытости государства.