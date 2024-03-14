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Профобъединения, обучающие вождению, должны будут предоставлять отчеты

Профобъединения, обучающие вождению, должны будут предоставлять отчеты, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 12:14 Фото: Zakon.kz
Приказом МВД от 7 марта внесены изменения в Правила формирования и осуществления деятельности квалификационной комиссии, правила проведения аттестации кандидатов в преподаватели, мастера по вождению во время образовательного процесса по подготовке водителей транспортных средств.

В частности, приказ утверждает форму и периодичность представления отчетности о своей деятельности профессиональными объединениями, которая предусматривает:

  • количество проведенных аттестаций кандидатов в преподаватели, мастеров производственного обучения и мастеров обучения вождения (общее количество) за 6 и 12 месяцев;
  • данные лиц, прошедших аттестацию кандидатов в преподаватели за 6 и 12 месяцев;
  • данные лиц, прошедших аттестацию кандидатов в мастера производственного обучения;
  • данные лиц, прошедших аттестацию кандидатов в мастера производственного обучения. 

Профессиональные объединения два раза в год до 10 числа месяца (по итогам первого полугодия до 10 июля текущего года и до 10 января года, следующего за отчетным), следующего за отчетным периодом, должны направить в департаменты полиции столицы, областей и городов республиканского значения отчетную информацию согласно указанной таблице.

 Приказ вводится в действие с 14 марта 2024 года.

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