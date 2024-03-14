Производители удобрений будут получать субсидии от государства авансовым платежом

Министр сельского хозяйства внес соответствующие изменения в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлены новые нормы, регламентирующие условия получения субсидий авансовым платежом производителями удобрений.

В случае планируемого приобретения сельхозтоваропроизводителем или сельхозкооперативом удобрения по удешевленной стоимости у производителя удобрений с применением механизма авансового субсидирования, субсидии перечисляют производителю удобрений авансовым платежом на его специальный счет в банке.

При этом для получения субсидий производитель удобрений составляет план, устанавливающий помесячные объемы реализации удобрений по удешевленной стоимости.

Производитель удобрений до 1 декабря текущего года на последующий год направляет в управление план реализации удобрений, с указанием цен без учета НДС. При этом для субсидирования в 2024 году производитель удобрений направляет в управление план реализации удобрений до 1 апреля 2024 года.

План финансирования формируется управлением с учетом плана реализации удобрений. В течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансирования управление направляет в личный кабинет производителя удобрений уведомление об объемах бюджетных средств, планируемых к перечислению на специальный счет. Перечисление субсидий на специальный счет производится в объемах не более 60% от предусмотренных в плане финансирования средств на соответствующий месяц.

Управление перечисляет субсидии производителю удобрений авансовым платежом в размере 60% от стоимости удобрений в соответствии с утвержденным планом финансирования.

Сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) подает в электронном виде переводную заявку об оплате причитающихся субсидий при приобретении удобрения у отечественного производителя удобрений по удешевленной стоимости по утвержденной форме посредством веб-портала электронного правительства.

Прием переводных заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 февраля до 20 августа соответствующего года за приобретенные удобрения в текущем году.

Расчет и выплата субсидий по переводным заявкам осуществляются в порядке, установленном пунктами 67, 68, 72, 73, 74 и 75 правил.

Производитель удобрений не использует средства, находящиеся на специальном счете, до подтверждения затрат за приобретенные сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) удобрения в результате информационного взаимодействия ГИСС и ИС ЭСФ. При этом после подтверждения управлением переводной заявки в личный кабинет производителя удобрений направляется электронное извещение для снятия средств со специального счета.

Если на спецсчете на 20 сентября соответствующего года имеются остатки неиспользованных средств, производитель удобрений до 1 октября соответствующего года возвращает их на счет управления.

В случае полного освоения бюджетных средств, перечисленных на специальный счет, прием переводных заявок в рамках механизма авансового субсидирования прекращается. В таком случае переводные заявки принимают следующим образом.

Переводные заявки принимают по месту нахождения земельного участка с 1 февраля до 1 декабря соответствующего года за приобретенные удобрения в текущем году и в IV квартале предыдущего года.

Так, прием заявок (переводных заявок) за приобретенные удобрения в 2023 году осуществляется с 1 февраля до 1 декабря 2024 года.

МИО за 14 календарных дней до начала приема заявок (переводных заявок), в том числе при выделении дополнительных средств, размещает на официальном интернет-ресурсе МИО и в ГИСС объявление о дате начала приема заявок (переводных заявок).

Сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) отзывает переводную заявку, если до момента внесения производителем удобрений сведений по фактически реализованным удобрениям в переводную заявку бюджетные средства, находящиеся на специальном счете, исчерпаны.

Приведенные выше нормы действуют на производителей удобрений, у которых имеется полный цикл производства удобрений от добычи сырья, его глубокой переработки до выпуска готовой продукции, имеющих лицензию либо контракт на недропользование и лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации горных и химических производств по подвиду "эксплуатация химических производств".

Перечень производителей удобрений предоставляется уполномоченным органом в области промышленности Министерству и МИО до 1 ноября текущего года на последующий год. При этом для субсидирования в 2024 году перечень производителей удобрений предоставляется до 1 апреля 2024 года.

Приказ введен в действие с 13 марта 2024 года.