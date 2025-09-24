#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Право

Сбор налогов на имущество и транспорт: пилотный проект

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 09:25 Фото: freepik
Приказом министра финансов от 16 сентября 2025 года утверждены Правила и сроки реализации пилотного проекта по совершенствованию налогового администрирования в части сбора налогов на имущество и на транспортные средства физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Участниками пилотного проекта являются:

  • органы государственных доходов – Комитет государственных доходов МФ РК, Департамент государственных доходов по Павлодарской области, а также Управления государственных доходов по Успенскому и Железинскому районам департамента;
  • местные исполнительные органы, аппараты акимов сельских округов Успенского и Железинского районов Павлодарской области;
  • местные исполнительные органы, аппараты акимов по Успенскому и Железинскому районам Павлодарской области;
  • плательщики налога на имущество и налога на транспортные средства физических лиц, имеющие объект налогообложения в Успенском и Железинском районах Павлодарской области.

Так, предусматривается, что департамент:

  • исчисляет налог на имущество и налог на транспортные средства физических лиц;
  • предоставляет ответственным работникам акиматов сельских округов право доступа к Информационной системе налогового администрирования Комитета (ИС ИСНА) для просмотра лицевых счетов налогоплательщиков о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты по налогам по местонахождению, с обеспечением мер информационной безопасности.

Право доступа к ИС ИСНА предоставляется ответственному работнику акимата сельского округа на основании сведений, полученных от акимата района:

  • сканированная заявка на доступ к информационным системам органов государственных доходов, составленная по форме;
  • копия приказа о назначении на занимаемую должность ответственного работника акимата сельского округа;
  • копия приказа акима сельского округа о закреплении ответственности должностных лиц за использованием данных ИС ИСНА.

Департамент также:

  • своевременно производит блокировку учетных записей ответственных работников акимата сельского округа на основании сведений, полученных от акимата района:

- освобожденных от занимаемой должности;

- переведенных в другое структурное подразделение;

- ушедших в отпуск;

- убывших в командировки;

  • доводит до сведения ответственных работников акиматов сельских округов требования, указанные в технической документации по информационной безопасности, с последующим предоставлением в департамент листов ознакомления с требованиями;
  • закрепляет ответственных работников департамента и управлений государственных доходов для консультирования ответственных работников акиматов районов и сельских округов;
  • обучает ответственных работников акиматов районов и сельских округов по вопросам организации сбора налогов;
  • разъясняет ответственным работникам акиматов районов и сельских округов по порядку действий при возникновении вопросов по организации сбора налогов;
  • обеспечивает взаимодействие между акиматами районов и управлениями государственных доходов;
  • осуществляет контроль за деятельностью акиматов районов и сельских округов по вопросам правильности исчисления, полноты взимания, своевременности перечисления налогов и платежей в бюджет, а также по вопросам в порядке, предусмотренном налоговым законодательством республики.

Управление государственных доходов:

  • при обращении налогоплательщиков предоставляет консультацию о порядке организации сбора налогов;
  • оказывает содействие по корректировке и уточнению их сведений, касающихся объектов налогообложения;
  • при обращении налогоплательщиков осуществляет корректировку начислений по налогам на лицевом счету налогоплательщика в соответствии с налоговым законодательством.

В свою очередь акимат района:

  • обеспечивает актуальность информации о пользователях ИС ИСНА и своевременность письменного уведомления о случаях, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 3 правил, а именно, в течение одного рабочего дня со дня подписания соответствующего приказа доводит до сведения департамента для последующей процедуры блокировки/разблокировки учетной записи;
  • обеспечивает взаимодействие между акиматами сельских округов и управлениями государственных доходов.

Акимат сельского округа:

  • осуществляет организацию сбора налогов в соответствии с налоговым законодательством;
  • при обращении налогоплательщиков предоставляет консультацию о порядке организации сбора налогов;
  • в ходе организации сбора налогов (код бюджетной классификации 104102 "Налог на имущество физических лиц" и код бюджетной классификации 104402 "Налог на транспортные средства физических лиц") производит просмотр лицевых счетов налогоплательщиков в ИС ИСНА;
  • оказывает содействие по корректировке и уточнению их сведений, касающихся объектов налогообложения.

При этом налогоплательщик:

  • своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по налогам;
  • на добровольной основе обращается для исполнения налоговых обязательств и по вопросам, связанным с исполнением обязательств по налогам, в Управления государственных доходов, а также в акиматы сельских округов по месту нахождения объекта налогообложения в Успенском и Железинском районах.   

Приказ вводится в действие с 4 октября 2025 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Минпросвещения обновило реестр должностей гражданских служащих
09:58, Сегодня
Минпросвещения обновило реестр должностей гражданских служащих
Обновлены правила представления заключения о поступлении валютной выручки
09:41, Сегодня
Обновлены правила представления заключения о поступлении валютной выручки
Установлены критерии определения социальных и экономических проектов
16:42, 23 сентября 2025
Установлены критерии определения социальных и экономических проектов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: