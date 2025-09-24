Сбор налогов на имущество и транспорт: пилотный проект

Приказом министра финансов от 16 сентября 2025 года утверждены Правила и сроки реализации пилотного проекта по совершенствованию налогового администрирования в части сбора налогов на имущество и на транспортные средства физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Участниками пилотного проекта являются: органы государственных доходов – Комитет государственных доходов МФ РК, Департамент государственных доходов по Павлодарской области, а также Управления государственных доходов по Успенскому и Железинскому районам департамента;

местные исполнительные органы, аппараты акимов сельских округов Успенского и Железинского районов Павлодарской области;

местные исполнительные органы, аппараты акимов по Успенскому и Железинскому районам Павлодарской области;

плательщики налога на имущество и налога на транспортные средства физических лиц, имеющие объект налогообложения в Успенском и Железинском районах Павлодарской области. Так, предусматривается, что департамент: исчисляет налог на имущество и налог на транспортные средства физических лиц;

предоставляет ответственным работникам акиматов сельских округов право доступа к Информационной системе налогового администрирования Комитета (ИС ИСНА) для просмотра лицевых счетов налогоплательщиков о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты по налогам по местонахождению, с обеспечением мер информационной безопасности. Право доступа к ИС ИСНА предоставляется ответственному работнику акимата сельского округа на основании сведений, полученных от акимата района: сканированная заявка на доступ к информационным системам органов государственных доходов, составленная по форме;

копия приказа о назначении на занимаемую должность ответственного работника акимата сельского округа;

копия приказа акима сельского округа о закреплении ответственности должностных лиц за использованием данных ИС ИСНА. Департамент также: своевременно производит блокировку учетных записей ответственных работников акимата сельского округа на основании сведений, полученных от акимата района: - освобожденных от занимаемой должности; - переведенных в другое структурное подразделение; - ушедших в отпуск; - убывших в командировки; доводит до сведения ответственных работников акиматов сельских округов требования, указанные в технической документации по информационной безопасности, с последующим предоставлением в департамент листов ознакомления с требованиями;

закрепляет ответственных работников департамента и управлений государственных доходов для консультирования ответственных работников акиматов районов и сельских округов;

обучает ответственных работников акиматов районов и сельских округов по вопросам организации сбора налогов;

разъясняет ответственным работникам акиматов районов и сельских округов по порядку действий при возникновении вопросов по организации сбора налогов;

обеспечивает взаимодействие между акиматами районов и управлениями государственных доходов;

осуществляет контроль за деятельностью акиматов районов и сельских округов по вопросам правильности исчисления, полноты взимания, своевременности перечисления налогов и платежей в бюджет, а также по вопросам в порядке, предусмотренном налоговым законодательством республики. Управление государственных доходов: при обращении налогоплательщиков предоставляет консультацию о порядке организации сбора налогов;

оказывает содействие по корректировке и уточнению их сведений, касающихся объектов налогообложения;

при обращении налогоплательщиков осуществляет корректировку начислений по налогам на лицевом счету налогоплательщика в соответствии с налоговым законодательством. В свою очередь акимат района: обеспечивает актуальность информации о пользователях ИС ИСНА и своевременность письменного уведомления о случаях, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 3 правил, а именно, в течение одного рабочего дня со дня подписания соответствующего приказа доводит до сведения департамента для последующей процедуры блокировки/разблокировки учетной записи;

со дня подписания соответствующего приказа доводит до сведения департамента для последующей процедуры блокировки/разблокировки учетной записи; обеспечивает взаимодействие между акиматами сельских округов и управлениями государственных доходов. Акимат сельского округа: осуществляет организацию сбора налогов в соответствии с налоговым законодательством;

при обращении налогоплательщиков предоставляет консультацию о порядке организации сбора налогов;

в ходе организации сбора налогов (код бюджетной классификации 104102 "Налог на имущество физических лиц" и код бюджетной классификации 104402 "Налог на транспортные средства физических лиц") производит просмотр лицевых счетов налогоплательщиков в ИС ИСНА;

оказывает содействие по корректировке и уточнению их сведений, касающихся объектов налогообложения. При этом налогоплательщик: своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по налогам;

на добровольной основе обращается для исполнения налоговых обязательств и по вопросам, связанным с исполнением обязательств по налогам, в Управления государственных доходов, а также в акиматы сельских округов по месту нахождения объекта налогообложения в Успенском и Железинском районах. Приказ вводится в действие с 4 октября 2025 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

