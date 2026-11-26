Правительство РК приняло постановление от 23 ноября 2026 года "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, при осуществлении государственных закупок установлено изъятие из национального режима продовольственных товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан.

При этом к участию в государственных закупках допускаются физические и юридические лица, находящиеся в реестре казахстанских товаропроизводителей.

Минсельхоз по согласованию с НПП "Атамекен" в течение 10 дней со дня принятия постановления должен утвердить перечень товаров, изымаемых из национального режима, с указанием кодов, и представить его в уполномоченный орган по государственным закупкам.

Постановление вводится в действие с 6 декабря и действует в течение двух лет.

Документ принят в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки казахстанских товаропроизводителей.