У казахстанских министров и акимов появятся внештатные советники по вопросам инвалидности

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила назначения внештатных советников министров, акимов районов, городов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Цель деятельности советника – представление законных интересов и обеспечение учета мнения лиц с инвалидностью при обсуждении и принятии решений на республиканском и местном уровнях.

Советником может быть назначен гражданин РК не моложе 18 лет, имеющий опыт общественной и иной работы в области защиты прав и расширения возможностей лиц с инвалидностью не менее 5 лет, в случае выбора советника на местном уровне – постоянно проживающий в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

Советник подотчетен и ответственен перед первым руководителем, а также перед координационным советом в области социальной защиты лиц с инвалидностью на республиканском уровне или региональным координационным советом в области социальной защиты лиц с инвалидностью на местном уровне.



Срок полномочий советника составляет три года. Одно и то же лицо может быть советником не более двух раз подряд.



Объявление о конкурсе размещается на интернет-ресурсе государственного органа на государственном и русском языках с указанием наименования государственного органа, его почтового адреса, адреса электронной почты, на которые направляются документы, перечня, сроков подачи документов и иные сведения для участия в конкурсе.

Кандидатуры на позицию советника выдвигаются общественными объединениями лиц с инвалидностью, а также гражданами, в том числе путем самовыдвижения.

Кандидат в советники не должен:

быть лицом, занимающим государственную должность, гражданским служащим, депутатом парламента, судьей;

иметь судимость, которая не погашена или не снята;

в установленном законом порядке быть признанным судом:

- недееспособным или ограниченно дееспособным;

- виновным в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения;

состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Кандидаты не допускаются к конкурсу при наличии одного из следующих случаев:

несоответствия вышеуказанным требованиям;

непредставления документов или сведений;

представления документов или сведений, содержащих недостоверную информацию.

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, считается рекомендованным на позицию советника. По кандидатам, набравшим одинаковое количество голосов, руководитель рабочей группы вносит представление первому руководителю, который оставляет за собой право решающего голоса.

Советник досрочно прекращает свою деятельность в случаях:

личной инициативы советника;

признания судом его недееспособным или ограниченно дееспособным;

признания судом его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;

выезда за пределы РК на постоянное место жительства;

неисполнения или ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей, установленного на основании оценки эффективности деятельности советника;

поступления на государственную, гражданскую службу, избрания депутатом парламента, назначения судьей;

истечения срока полномочий.

Процедура назначения советника начинается за два месяца до истечения срока полномочий действующего советника.

Как поясняется правила разработаны в рамках реализация обязательства Казахстана, предусмотренного статьей 29 Конвенции о правах инвалидов в части создания обстановки, в которой лица с инвалидностью могли бы эффективно и всесторонне участвовать в управлении государственными делами без дискриминации и наравне с другими, и поощрять их участие в государственных делах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили стандарты социального обслуживания и обеспечения детей с инвалидностью.