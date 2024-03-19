В прокуратуре высказались о приговоре по делу "Казтемиртранс"

В Главной транспортной прокуратуре (ГТП) прокомментировали приговор по делу "Казтемиртранс", сообщает Zakon.kz.

О вынесенном решении суда накануне, 18 марта, сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Сегодня, 19 марта, в ГТП РК дали разъяснения по делу и приговору.

"В 2022 году в ходе следственно-оперативно розыскных мероприятий установлена коррупционная схема с участием должностных лиц филиала АО "Казтемиртранс" и грузоотправителей, которые в 2019-2022 годы в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей и их представителей за беспрепятственное предоставление вагонов для грузоперевозок", – говорится в сообщении.

18 марта приговором суда четыре сотрудника АО "Казтемиртранс" признаны виновными в совершении коррупционного преступления: в получении взятки. Трое осуждены к различным срокам лишения свободы, один из них освобожден от наказания в связи со смертью.

"16 взяткодателей бизнесменоы-грузоотправителей судом также признаны виновными, но в связи с деятельным раскаянием 15 предпринимателей были освобождены им от уголовной ответственности, так как полностью признали свою вину в совершении коррупционного преступления в виде дачи взятки, содействовали раскрытию преступления и раскаялись в содеянном. В отношении одного бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание виде штрафа в размере 49 млн тенге", – разъяснили в ГТП.

Там добавили, что лицо, впервые совершившее коррупционное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием только судом (статья 65 Уголовного кодекса).

Приговор суда не вступил в законную силу.

30 декабря 2022 года сообщалось, что вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц АО "ҚазТемірТранс", которое является крупнейшим оператором грузового вагонного парка Казахстана.