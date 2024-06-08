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Законодательство РК

Прокуратура опротестует приговор по делу Кокрекбаева

Генпрокуратура, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 08:50 Фото: freepik
Прокуратурой будет опротестован приговор по делу Кокрекбаева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры страны, на оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кокрекбаева прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство о его отмене.

Ранее мы сообщали, что суд присяжных в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области 7 июня рассмотрел уголовное дело в отношении должностных лиц территориального подразделения МЧС РК.

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Генеральная прокуратура РК Казахстан Казселезащита 2024 год
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