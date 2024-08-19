Комитет государственной инспекции труда создан при Министерстве труда

Правительство утвердило постановление от 6 августа 2024 года "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

"Образовать Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".

Таким образом, в связи с созданием нового комитета Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) имеет в своем составе следующие ведомства:

Комитет по миграции МТСЗН РК;

Комитет государственной инспекции труда МТСЗН РК;

Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК.

Также созданы территориальные подразделения Комитета государственной инспекции труда и Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городам Астана, Алматы, Шымкент и областям.

В результате передачи инспекции труда из местных исполнительных органов в ведение МТСЗН будет усилен государственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Это, в свою очередь, будет способствовать обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.

Постановление введено в действие с 6 августа 2024 года.