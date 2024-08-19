Комитет государственной инспекции труда создан при Министерстве труда
В тексте сказано:
"Образовать Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".
Таким образом, в связи с созданием нового комитета Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) имеет в своем составе следующие ведомства:
- Комитет по миграции МТСЗН РК;
- Комитет государственной инспекции труда МТСЗН РК;
- Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК.
Также созданы территориальные подразделения Комитета государственной инспекции труда и Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городам Астана, Алматы, Шымкент и областям.
В результате передачи инспекции труда из местных исполнительных органов в ведение МТСЗН будет усилен государственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Это, в свою очередь, будет способствовать обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.
Постановление введено в действие с 6 августа 2024 года.