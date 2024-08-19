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Законодательство РК

Комитет государственной инспекции труда создан при Министерстве труда

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, МТСЗН РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 11:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство утвердило постановление от 6 августа 2024 года "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

"Образовать Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".

Таким образом, в связи с созданием нового комитета Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) имеет в своем составе следующие ведомства:

  • Комитет по миграции МТСЗН РК;
  • Комитет государственной инспекции труда МТСЗН РК;
  • Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН РК.

Также созданы территориальные подразделения Комитета государственной инспекции труда и Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городам Астана, Алматы, Шымкент и областям.

В результате передачи инспекции труда из местных исполнительных органов в ведение МТСЗН будет усилен государственный контроль за соблюдением трудового законодательства. Это, в свою очередь, будет способствовать обеспечению защиты прав и интересов работников, безопасных условий труда на предприятиях страны, а также снижению рисков возникновения трудовых споров и конфликтов.

Постановление введено в действие с 6 августа 2024 года.

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