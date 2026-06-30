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Право

Субсидирование возмещения части расходов АПК при инвестиционных вложениях: внесены изменения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 10:39 Фото: Zakon.kz
Приказом министра сельского хозяйства от 23 июня 2026 года внесены изменения в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для получения решения рабочего органа инвестор подает посредством веб-портала "электронного правительства" электронную заявку на инвестиционное субсидирование по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, подписанную ЭЦП инвестора, с прикреплением к ней необходимых документов, указанных в заявке в формате "PDF (Portable Document Format)" (сканированная копия подписанного и заверенного печатью (при наличии) инвестора бумажного варианта).

При этом рабочий орган принимает решение о соответствии/несоответствии инвестиционного проекта условиям данных Правил в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявки.

Инвестору направляется уведомление о решении рабочего органа о соответствии/несоответствии инвестиционного проекта по форме и уведомление о решении рабочего органа о выплате/отказе в выплате инвестиционных субсидий по паспорту проекта в форме электронного документа, подписанного ЭЦП рабочего органа.

Уведомление направляется на адрес электронной почты, указанный инвестором при регистрации в ГИСС, а также в "личный кабинет" в ГИСС.

После чего рабочий орган обеспечивает внесение данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

Госуслуга оказывается в течение 19 рабочих дней бесплатно.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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