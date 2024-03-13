Как проводить сейсмотренировку: разработаны методические рекомендации
Для подготовки и проведения сейсмотренировки назначаются руководитель тренировки, его заместители, а также создается штаб руководства и посреднический аппарат тренировки.
Чтобы подготовиться к землетрясению, необходимо выполнить заблаговременно ряд мероприятий:
- в разделе Плана ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотреть раздел по порядку действий руководящего состава, персонала при землетрясении;
- подготовить и вывесить на видных местах схемы эвакуации персонала объекта в каждом производственном, управленческом здании с нанесением на них коридоров, лестничных клеток, основных и аварийных (запасных) выходов и безопасных места на территории объекта;
- коридоры, проходы, лестничные клетки и аварийные выходы полностью освободить от различного имущества и держать их свободными;
- на объектах, в помещениях для лиц с особыми потребностями разместить как можно ближе к аварийным (запасным) выходам;
- заранее определить и закрепить ответственных на маршрутах движения к аварийным (запасным) выходам;
- каждый должен знать, по какому коридору необходимо двигаться и в какую аварийную (запасную) дверь выходить в случае землетрясения;
- подходы к пожарным гидрантам, кранам, электрощитовой должны быть постоянно свободными;
- назначить лиц, ответственных за отключение коммуникаций (газ, электричество, воду др.) перед экстренным выходом из зданий;
- персоналу необходимо заранее внимательно осмотреть рабочие места: не будет ли угрожать персоналу падение тяжелых предметов;
- станки, оборудование необходимо надежно закрепить, стеллажи, сейфы размещать так, чтобы обеспечить максимальную безопасность;
- на рабочем месте определить относительно безопасные места, где следует переждать толчки (капитальные внутренние стены, внутренние углы комнаты, места под опорными колоннами, прочные столы и дверные проемы);
- во всех помещениях мебель надежно прикрепить к несущим стенам, тяжелые и стеклянные предметы убрать с верхних полок, закрепить люстры и светильники;
- персоналу необходимо довести заранее степень сейсмоустойчивости здания, в котором он прибывает (работает, живет, учится и т.д.);
- персонал пожароопасных объектов и объектов, использующих в производстве СДЯВ, кроме того, объекты, расположенные в зоне действия негативных факторов вышеуказанных объектов, необходимо перед началом работы проверять готовность первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания (вторичный фактор при землетрясений);
- места, площадки сбора людей при землетрясении обозначить вывесками, а проходы к ним – стрелками-указателями;
- на постоянной основе с персоналом объектов проводить инструктажи путем изучения памяток, буклетов и другой методической литературы по их действиям при землетрясениях, а также изучение номеров экстренных служб.
- при запуске сирена-речевых установок обеспечить доведение короткой, вместе с тем максимально емкой информации по действиям персонала;
- в случае запуска сирен с подачей единого сигнала "Внимание всем" обеспечить включение источников информации (телевидение, радио).
Безопасным местом считается открытая местность, расположенная на открытой местности вдали от линий электропередач, крупных деревьев, ветхих строений и здании.
Целью проведения сейсмотренировок является:
- проверка готовности объекта к действиям при угрозе или возникновении землетрясения;
- привитие персоналу объекта необходимых навыков действий при возникновении экстремальной ситуаций.
Перед проведением сейсмотренировки в каждом структурном подразделении руководителям проводятся практические занятия и частные тренировки по отработке действий при землетрясении.
При этом производственная и служебная деятельность при проведении тренировки может не прекращаться, а поставленные задачи, требующие привлечения наибольшего количества людей (например, действия по сигналу ГО, эвакуация, укрытие и т.д.), отрабатываются в удобное для организации время при условии максимального сокращения потерь рабочего времени.
Проведение сейсмотренировки
В день проведения сейсмотренировки руководитель объекта на совещании заслушивает ответственных лиц о готовности к проведению сейсмотренировки.
Со всеми должностными лицами согласовывается и уточняется время, порядок доведения и содержание учебных вводных (распоряжений) на отработку практической части сейсмотренировки.
Перед началом сейсмотренировки ответственные должностные лица и посредники должны находиться на закрепленных за ними местах.
По установленному сигналу (серия коротких звонков или объявление по громкоговорителю) начинается практическая часть сейсмотренировки.
В ходе проведения сейсмотренировки руководящим составом, посредниками проверяется отработка всех практических вопросов в объеме и последовательности определенных планом.
В ходе тренировки при наличии технической возможности рекомендуется отрабатывать включение электросирен, других локальных систем оповещения, имеющихся на балансе организации.
Затем руководитель объекта на основе личных наблюдений за действиями обучаемых, а также докладов заместителей, посредников готовит материал для анализа и подведения итогов.
Разбор проводится сначала с постоянным составом, на котором руководитель учения заслушивает (коротко) заместителей, посредников, подводит итоги сейсмотренировки, анализирует действия руководительского состава и всего персонала по ходу сейсмотренировки, дает рекомендации по устранению выявленных недостатков, определяет время руководителям структурных подразделений для проведения частного разбора и дополнительных (повторных) занятий, частных сейсмотренировок.
О результатах проведенной сейсмотренировки руководитель объекта представляет в территориальное подразделение по ЧС и вышестоящий отраслевой орган управления, в котором указывает дату, тему сейсмотренировки, учебные цели, учебные вопросы и качество их отработки, состав участников сейсмотренировки, положительные стороны и недостатки, выявленные в ходе тренировки, мероприятия, намеченные по устранению недостатков, и другие вопросы, связанные с улучшением качества ее проведения.
Как отмечается, если обучаемые в ходе тренировки не укладываются в установленные нормативы, а запланированные мероприятия по защите от ЧС не выполняются в отведенное время, то руководитель учений повторяет отработку учебных вопросов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 апреля.
Ранее сообщалось, что в Алматы запустят новую систему оповещения при ЧС.
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