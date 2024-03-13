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Как проводить сейсмотренировку: разработаны методические рекомендации

Как вести себя при землетрясении: разработаны методические рекомендации, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 15:11 Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало Методические рекомендации по проведению сейсмотренировок, сообщает Zakon.kz.

Для подготовки и проведения сейсмотренировки назначаются руководитель тренировки, его заместители, а также создается штаб руководства и посреднический аппарат тренировки.

Чтобы подготовиться к землетрясению, необходимо выполнить заблаговременно ряд мероприятий:

  • в разделе Плана ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотреть раздел по порядку действий руководящего состава, персонала при землетрясении;
  • подготовить и вывесить на видных местах схемы эвакуации персонала объекта в каждом производственном, управленческом здании с нанесением на них коридоров, лестничных клеток, основных и аварийных (запасных) выходов и безопасных места на территории объекта;
  • коридоры, проходы, лестничные клетки и аварийные выходы полностью освободить от различного имущества и держать их свободными;
  • на объектах, в помещениях для лиц с особыми потребностями разместить как можно ближе к аварийным (запасным) выходам;
  • заранее определить и закрепить ответственных на маршрутах движения к аварийным (запасным) выходам;
  • каждый должен знать, по какому коридору необходимо двигаться и в какую аварийную (запасную) дверь выходить в случае землетрясения;
  • подходы к пожарным гидрантам, кранам, электрощитовой должны быть постоянно свободными;
  • назначить лиц, ответственных за отключение коммуникаций (газ, электричество, воду др.) перед экстренным выходом из зданий;
  • персоналу необходимо заранее внимательно осмотреть рабочие места: не будет ли угрожать персоналу падение тяжелых предметов;
  • станки, оборудование необходимо надежно закрепить, стеллажи, сейфы размещать так, чтобы обеспечить максимальную безопасность;
  • на рабочем месте определить относительно безопасные места, где следует переждать толчки (капитальные внутренние стены, внутренние углы комнаты, места под опорными колоннами, прочные столы и дверные проемы);
  • во всех помещениях мебель надежно прикрепить к несущим стенам, тяжелые и стеклянные предметы убрать с верхних полок, закрепить люстры и светильники;
  • персоналу необходимо довести заранее степень сейсмоустойчивости здания, в котором он прибывает (работает, живет, учится и т.д.);
  • персонал пожароопасных объектов и объектов, использующих в производстве СДЯВ, кроме того, объекты, расположенные в зоне действия негативных факторов вышеуказанных объектов, необходимо перед началом работы проверять готовность первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания (вторичный фактор при землетрясений);
  • места, площадки сбора людей при землетрясении обозначить вывесками, а проходы к ним – стрелками-указателями;
  • на постоянной основе с персоналом объектов проводить инструктажи путем изучения памяток, буклетов и другой методической литературы по их действиям при землетрясениях, а также изучение номеров экстренных служб.
  • при запуске сирена-речевых установок обеспечить доведение короткой, вместе с тем максимально емкой информации по действиям персонала;
  • в случае запуска сирен с подачей единого сигнала "Внимание всем" обеспечить включение источников информации (телевидение, радио).

Безопасным местом считается открытая местность, расположенная на открытой местности вдали от линий электропередач, крупных деревьев, ветхих строений и здании.

Целью проведения сейсмотренировок является:

  • проверка готовности объекта к действиям при угрозе или возникновении землетрясения;
  • привитие персоналу объекта необходимых навыков действий при возникновении экстремальной ситуаций.

Перед проведением сейсмотренировки в каждом структурном подразделении руководителям проводятся практические занятия и частные тренировки по отработке действий при землетрясении.

При этом производственная и служебная деятельность при проведении тренировки может не прекращаться, а поставленные задачи, требующие привлечения наибольшего количества людей (например, действия по сигналу ГО, эвакуация, укрытие и т.д.), отрабатываются в удобное для организации время при условии максимального сокращения потерь рабочего времени.

Проведение сейсмотренировки

В день проведения сейсмотренировки руководитель объекта на совещании заслушивает ответственных лиц о готовности к проведению сейсмотренировки.

Со всеми должностными лицами согласовывается и уточняется время, порядок доведения и содержание учебных вводных (распоряжений) на отработку практической части сейсмотренировки.

Перед началом сейсмотренировки ответственные должностные лица и посредники должны находиться на закрепленных за ними местах.

По установленному сигналу (серия коротких звонков или объявление по громкоговорителю) начинается практическая часть сейсмотренировки.

В ходе проведения сейсмотренировки руководящим составом, посредниками проверяется отработка всех практических вопросов в объеме и последовательности определенных планом.

В ходе тренировки при наличии технической возможности рекомендуется отрабатывать включение электросирен, других локальных систем оповещения, имеющихся на балансе организации.

Затем руководитель объекта на основе личных наблюдений за действиями обучаемых, а также докладов заместителей, посредников готовит материал для анализа и подведения итогов.

Разбор проводится сначала с постоянным составом, на котором руководитель учения заслушивает (коротко) заместителей, посредников, подводит итоги сейсмотренировки, анализирует действия руководительского состава и всего персонала по ходу сейсмотренировки, дает рекомендации по устранению выявленных недостатков, определяет время руководителям структурных подразделений для проведения частного разбора и дополнительных (повторных) занятий, частных сейсмотренировок.

О результатах проведенной сейсмотренировки руководитель объекта представляет в территориальное подразделение по ЧС и вышестоящий отраслевой орган управления, в котором указывает дату, тему сейсмотренировки, учебные цели, учебные вопросы и качество их отработки, состав участников сейсмотренировки, положительные стороны и недостатки, выявленные в ходе тренировки, мероприятия, намеченные по устранению недостатков, и другие вопросы, связанные с улучшением качества ее проведения.

Как отмечается, если обучаемые в ходе тренировки не укладываются в установленные нормативы, а запланированные мероприятия по защите от ЧС не выполняются в отведенное время, то руководитель учений повторяет отработку учебных вопросов. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в Алматы запустят новую систему оповещения при ЧС.

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