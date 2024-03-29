Аттестация педагогов: разработан пилотный проект

Министерство просвещения подготовило совместный приказ "О реализации пилотного проекта по проведению аттестации педагогов посредством Национальной платформы непрерывного профессионального развития педагога", сообщает Zakon.kz.

Также разработан Алгоритм реализации пилотного проекта, из которого следует, что аттестация педагогов, методистов, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров) проводится не реже одного раза в пять лет.

Первые руководители организаций образования проходят аттестацию один раз в три года согласно закону "Об образовании".

Порядок проведения аттестации

Аттестация включает в себя для всех должностей педагогов:

квалификационную оценку;

ОЗП;

комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности.

Для первых руководителей, заместителей руководителя организации образования, методического кабинета (центра) дополнительно:

собеседование на заседании комиссии с презентацией результатов деятельности.

В случае, если методический кабинет (центр) является структурным подразделением без образования юридического лица, то первый руководитель, заместитель руководителя методического кабинета проходит процедуру аттестации как методист методического кабинета.

Предусматривается, что организация образования ежегодно до 1 июня составляет и утверждает на предстоящий учебный год план аттестации.

Организации образования представляют в отделы образования районов и городов список аттестуемых педагогов, первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров) на электронных носителях.

Для проведения аттестации педагогов в уполномоченном органе в области образования для организаций образования, находящихся в ведомственном подчинении, и организаций образования отраслевого государственного органа (аттестующий орган) приказом первого руководителя создаются комиссии для следующих квалификационных категорий:

в организациях образования: "педагог-модератор";

"педагог-модератор"; в органе управления образованием района (города): "педагог-эксперт", "заместитель руководителя третьей категории", "заместитель руководителя второй категории", "руководитель третьей категории", "руководитель второй категории";

"педагог-эксперт", "заместитель руководителя третьей категории", "заместитель руководителя второй категории", "руководитель третьей категории", "руководитель второй категории"; в органе управления образованием области, города республиканского значения и столицы: "педагог-исследователь", "педагог-мастер" (для методистов методических кабинетов (центров), "заместитель руководителя первой категории", "руководитель первой категории";

"педагог-исследователь", "педагог-мастер" (для методистов методических кабинетов (центров), "заместитель руководителя первой категории", "руководитель первой категории"; для организаций образования, методических кабинетов (центров) , находящихся в ведомственном подчинении: "педагог-эксперт", "заместитель руководителя третьей категории", "заместитель руководителя второй категории", "руководитель третьей категории", "руководитель второй категорий";

, находящихся в ведомственном подчинении: "педагог-эксперт", "заместитель руководителя третьей категории", "заместитель руководителя второй категории", "руководитель третьей категории", "руководитель второй категорий"; при уполномоченном органе в области образования: "педагог-мастер";

"педагог-мастер"; для организаций образования, методических кабинетов (центров), находящихся в ведомственном подчинении, организаций отраслевого государственного органа: "педагог-эксперт", "педагог-исследователь", "заместитель руководителя третьей категории", "заместитель руководителя второй категории", "заместитель руководителя первой категории", "руководитель третьей категории", "руководитель второй категории", "руководитель первой категории".

Лица, окончившие организацию технического и профессионального, послесреднего или высшего (послевузовского) образования по педагогическим специальностям, не имеющие стаж педагогической деятельности, принимаются на работу после прохождения ОЗП. Организацией образования данным лицам присваивается категория "педагог-стажер" на один учебный год.

По завершении учебного года комиссия организации образования принимает решение о присвоении либо об отказе в присвоении педагогу-стажеру квалификационной категории "педагог".

При этом в состав комиссии по аттестации входят педагоги, имеющие стаж работы не менее 10 лет и квалификационные категории "педагог-эксперт" или "педагог-исследователь" или "педагог-мастер"; методисты методических кабинетов (центров), организаций повышения квалификации педагогов, представители общественных, неправительственных и профсоюзных организаций, специалисты органов управления образованием, подведомственных организаций.

В состав комиссии не включаются педагоги, проходящие аттестацию в период действия ее полномочий.

Состав комиссии утверждается до 1 сентября текущего учебного года приказом первого руководителя аттестующего органа.

Срок полномочий комиссии составляет один год с даты издания приказа об утверждении ее состава.

Комиссия принимает итоговое решение по результатам аттестации педагогов (за исключением первого руководителя (заместителя руководителя) организации (методического кабинета (центра) в следующей формулировке:

соответствует заявляемой квалификационной категории;

соответствует действующей квалификационной категории;

соответствует квалификационной категории ниже действующей квалификационной категории.

Решение Комиссии оформляется протоколом.

Документ также содержит порядок оказания государственной услуги.

Квалификационная оценка педагогов, первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования и методических кабинетов (центров) проводится аттестующими органами посредством рассмотрения документов в соответствии с Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

Для прохождения аттестации педагогом подается заявление по установленной форме.

Государственная услуга оказывается организациями образования, Комитетом среднего образования, Министерством просвещения РК через Платформу.

При подаче документов через "личный кабинет" заявителя в течение одного рабочего дня поступает уведомление о приеме заявления на прохождение аттестации или уведомление об отказе о дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица организации.

Педагоги всех должностей при присвоении (подтверждении) квалификационной категории сдают ОЗП.

При подаче заявления на прохождение оценки знаний педагогов (ОЗП) педагоги выбирают язык сдачи (казахский, русский), дату, время, место тестирования. За день до тестирования педагогу направляется уведомление о дате, времени, месте тестирования.

ОЗП проходят:

педагоги при очередной аттестации один раз в год – бесплатно, один раз – на платной основе в размере 1 МРП;

педагоги, претендующие на досрочную аттестацию, один раз в год – бесплатно.

Пробное тестирование проводится по желанию педагога – на платной основе в течение года. Результаты пробного тестирования не являются основанием для прохождения ОЗП.

ОЗП состоит из следующих заданий:

для педагогов дошкольных организаций и предшкольных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий:

"Дошкольная педагогика и психология" – 20 заданий;

"Методика воспитания и обучения по профилю" – 30 заданий;

для педагогов начального образования:

"Предметные знания" – 30 заданий;

"Методика преподавания" – 20 заданий;

для педагогов основного среднего и общего среднего образования:

"Предметные знания" – 30 заданий;

"Методика преподавания" – 20 заданий;

для педагогов организаций дополнительного образования:

"Основы педагогики" – 30 заданий;

"Основы психологии" – 20 заданий;

для воспитателей специальных организаций, интернатных организаций, общежитий, педагогов-ассистентов, социальных педагогов, профориентаторов, вожатых:

"Основы педагогики" – 30 заданий;

"Основы психологии" – 20 заданий;

для педагогов специальных организаций образования и специальных педагогов организаций образования:

"Предметные знания по профилю" – 30 заданий;

"Специальная педагогика и психология" – 20 заданий;

для организаций технического и профессионального, послесреднего образования (учебно-производственных комбинатов):

для преподавателей по общеобразовательным дисциплинам, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, методистов, мастеров производственного обучения:

"Предметные знания" – 30 заданий;

"Методика преподавания" – 20 заданий;

для педагогов иных должностей:

"Методика преподавания" – 30 заданий;

"Основы педагогики и психологии" – 20 заданий;

для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров):

"Знание законодательства РК и нормативных правовых актов в области образования" – 60 тестовых заданий;

для методистов методических кабинетов (центров):

"Методика преподавания, знание законодательства РК и нормативных правовых актов" – 50 заданий.

Результат ОЗП считается положительным при достижении пороговых уровней:

для педагогов всех должностей:

квалификационная категория "педагог" – 50%;

квалификационная категория "педагог-модератор" – 60%;

квалификационная категория "педагог-эксперт" – 70%;

квалификационная категория "педагог-исследователь" – 80%;

квалификационная категория "педагог-мастер" – 90%.

Для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров) – 70%.

Продолжительность выполнения ОЗП без учета времени на проведение инструктажа составляет:

для педагогов – 80 минут, для предметов "Математика", "Физика", "Химия", "Информатика" – 125 минут;

для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования (методических кабинетов (центров), методистов методических кабинетов (центров) – 90 минут;

для лиц с ограниченными возможностями (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) дополнительно предоставляется 40 минут.

Согласно проекту приказа АО "Национальный центр повышения квалификации "Орлеу" и объектам информатизации предписано по окончании пилотного проекта обеспечить наличие акта по результатам испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности.

А с 1 января 2025 года обеспечить создание собственного Оперативного центра информационной безопасности (ОЦИБ) или приобретение услуги ОЦИБ у третьих лиц в соответствии с Гражданским кодексом РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 апреля.

Ранее мы рассказали, что организации для дополнительного образования детей появятся во всех населенных пунктах Казахстана.