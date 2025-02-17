В Казахстане изменят сроки проведения ЕНТ в 2025 году

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Правила проведения единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменятся сроки проведения ЕНТ в электронном формате.

Тестирование будет проводится в следующие сроки:

с 10 января по 10 февраля календарного года, для лиц:

календарного года, для лиц: выпускников 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО, желающих перевестись на группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" на платной основе.

с 1 марта по 11 апреля (ранее проводилось 1-31 марта) для:

выпускников 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

с 10 мая по 10 июля календарного года (ранее проводилось с 16 мая по 5 июля) для;

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

при этом результаты ЕНТ действительны для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе.

с 10 по 20 августа для:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО, желающих перевестись на группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" на платной основе.

При этом указывается, что для лиц, сдающих ЕНТ в период с 10 мая по 10 июля календарного года, изменение профильных предметов не допускается.

Прием документов для указанных групп проводится соответственно:

с 20 декабря по 30 декабря , при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период;

, при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период; с 15 февраля по 25 февраля , при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период;

, при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период; с 10 апреля по 25 апреля , при этом поступающий подает заявление не более двух раз в указанный период;

, при этом поступающий подает заявление не более двух раз в указанный период; с 25 июля по 5 августа, при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период.

Во время подачи заявления для участия в ЕНТ в электронном формате в онлайн-режиме поступающий выбирает ППЕНТ, день и время тестирования.

Как пояснили в министерстве, согласно данным Национальной образовательной базы данных, с каждым годом растет число выпускников школ. Соответственно увеличится и количество участников ЕНТ. Количество выпускников школ 2024 года составило 188 245 человек, в 2025 году ожидается 216 929 выпускников, то есть на 28 684 человека больше. Ожидаемое количество выпускников 2026 года – 228 357.

При этом в ЕНТ наряду с выпускниками текущего года участвуют выпускники колледжей и школ прошлых лет, кандасы, студенты, условно зачисленные в ОВПО и др.

Кроме того, в МНВО отметили, что март считается месяцем с большим количеством праздничных дней и дни ЕНТ в марте совпадают с праздничными днями. Привлечь сотрудников к работе в праздничный день считается нарушением требований трудового законодательства РК. В связи с чем и были продлены сроки проведения ЕНТ по 11 апреля.

Также предлагается внести изменения в сроки проведения ЕНТ в связи с тем, что с апреля по август 2025 года в городах и областных центрах будет проводиться тестирование системы образования "Казтест" (два дня) и тестирование по назначению на должности первых руководителей организаций образования (один день).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 марта.